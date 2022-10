Das Programm ist wie folgt geplant: 10 Uhr Familienmesse mit Generalvikar Theo Paul, 11.30 Uhr Markt der Möglichkeiten und Mittagessen, 13.30 Uhr Trommelreise mit Markus Hoffmeister, 14.30 Uhr Markt der Möglichkeiten, Kaffee und Kuchen und um 16.30 Uhr Familienkonzert mit Siegfried Fietz. Anschließend endet der Familientag.

Auf die Familien warten Angebote beim Markt der Möglichkeiten wie zum Beispiel das Kolping-Spielmobil, die Kletterwand, die Rodelbahn, die mobile Wasserbaustelle, das Kistenklettern, der Niedrigseilgarten und vieles mehr. Für einen guten Rahmen und leckeres Essen sorgen die Aktiven der Kolpingsfamilie Rulle.

Eine Anmeldung wird bis zum 13. Juni erbeten. Die Teilnehmergebühr beträgt sechs Euro pro Erwachsener und vier Euro pro Kind (ab dem 3. Kind pro Familie frei). In dem Betrag sind Eintritt, Mittagessen, Kaffee, Kuchen, Apfelschorle und Mineralwasser enthalten. Bei schlechtem Wetter ist die Veranstaltung in der Kirche beziehungsweise in der Wittekindhalle in Rulle.

Zum Kolpingwerk-Diözesanverband Osnabrück gehören 19000 Mitglieder, die sich in mehr als 130 Kolpingsfamilien organisieren. Jährlich findet eine Vielzahl an Veranstaltungen für Familien statt. Familiennachmittage, Freizeiten für Familien, Vater-Kind-Aktionen, Familienkreise, Veranstaltungen mit Großeltern und Enkelkindern sind nur einige der vielen Aktivitäten im Kolpingwerk. Weitere Informationen auf der Internetseite www.kolping-os.de.