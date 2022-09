Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann zeigt sich beeindruckt von der Gefahrenlage am Übergang über die L109 direkt vor der Erich-Kästner Schule in Hollage und verspricht, sich um das Tempo-30-Anliegen zu kümmern. Foto: Andreas Wenk up-down up-down Tempo 30 in Hollage Althusmann in Wallenhorst: Unterstützung für Mütter von Erich-Kästner-Schülern Von Andreas Wenk | 02.09.2022, 19:17 Uhr

Tempo 30 vor der Erich-Kästner-Schule in Hollage rückt in greifbare Nähe. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann unterstützt die Forderung der Mütterinitiative und will sich darum kümmern.