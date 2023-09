Ehrenamt in Bissendorf und Wallenhorst Feuerwehrfrauen im Einsatz: Allein in der Männerdomäne? Von Laura Nowak | 08.09.2023, 05:30 Uhr Die 24-jährige Marie Recker ist die einzige Frau in der Freiwilligen Feuerwehr Wallenhorst. Foto: André Havergo up-down up-down

Frauen sind in der Freiwilligen Feuerwehr oft in der Unterzahl. So auch in der Freiwilligen Feuerwehr Wallenhorst und in den Feuerwehren der Gemeinde Bissendorf. Trotzdem sind die Frauen sich einig: Dieses Ehrenamt ist keine Männerdomäne mehr.