40 Schüler haben an der Alexanderschule im Jahr 2022 ihren Abschluss gemacht. FOTO: Erhard Böhmer up-down up-down Emotionale Töne des Schulleiters Alexanderschule verabschiedet Absolventen: Was sagt ein Abschluss aus - und was nicht? Von Markus Pöhlking | 05.07.2022, 12:15 Uhr

Nach zwei Jahren Pandemie hat die Wallenhorster Alexanderschule ihre Absolventen endlich wieder in Präsenz verabschiedet. Zu dem Anlass erklärte Schulleiter Arne Willms, was ein Bildungsabschluss aussagt - oder besser: was nicht.