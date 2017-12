Broschüre, Vorträge, Workshops „Mach’s einfach“ liefert Tipps für Klimaschutz im Alltag

Wallenhorst. „Mach’s einfach! Eine kleine Fibel zum Klimaschutz“ heißt die neueste Broschüre der Ile-Region Hufeisen. Doch das Heft ist keinesfalls nur ein weiterer wohlfeiler Ratgeber: Als Veranstaltungsprogramm weist es den Weg zu Nähkursen, Kochabenden und Gärtnerei für die ganze Familie.

„Mach’s einfach“ sei „Projektname und Ansporn, Veranstaltungsreihe und Aufruf zugleich“, heißt es im Vorwort der farbenfrohen Din-A-5-Broschüre, die seit Kurzem in den Rathäusern der sechs Hufeisen-Kommunen Wallenhorst, Belm, Bissendorf, Georgsmarienhütte, Hagen und Hasbergen ausliegt. Und tatsächlich ist das Heft mehr als ein reiner Ratgeber: Zwar listet es in vier Themenblöcken viele hilfreiche Tipps zum Klimaschutz im Alltag auf – es lädt zugleich aber auch zu einer Reihe von Veranstaltungen ein, auf denen die Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Die Tipps zum Einmachen beispielsweise werden ergänzt durch den Workshop „Gärtnern mit Familien“, und zum Saisonkalender für Obst und Gemüse ist eine „Direkvermarkter-Tour“ geplant, bei der regionale Erzeuger besucht werden.

Upcycling-Nähworkshops im Januar und Februar

Als erste Programmpunkte sind im Januar und Februar sogenannte Upcycling-Nähworkshops eingeplant. Upcycling steht für das Aufwerten, das Weiterverwenden von Abfällen. Das betreibt beispielsweise das Nähcafé der Osnabrücker Möwe, einem sozialen Betrieb zur Qualifizierung, Förderung und Beschäftigung langzeitarbeitsloser Menschen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Nähcafés fertigen aus alten Hemden neue Tragetaschen, so entsteht aus dem früheren Lieblingshemd ein Unikat. Wie das geht, können sich nähfreudige Interessenten vom 29. bis 31. Januar im Hagener Gustav-Görsmann-Haus und vom 5. bis 7. Februar beim Verein Bildung und Kultur in Belm, kurz BiKult, in Belm zeigen lassen. Die Kurse dauern jeweils von 9:30 bis 12:30 Uhr und sind kostenlos.

Am 27. Februar ab 18:30 Uhr geht es dann um Müllvermeidung: Bei einer Besichtigung des Osnabrücker „Unverpackt-Ladens“ Tara können die Teilnehmer lernen, wo Verpackungen sinnvoll sind und welche Auswirkungen sie aufs Klima haben. Bei den „Kochabenden für den Klimaschutz“ in der Katholischen Landvolkhochschule Oesede soll ab 9. April an mehreren Termin „restefrei“ gekocht werden; wie übrig gebliebene Lebensmittel „gerettet“ werden können, soll an den beiden sogenannten Osnabrücker „Fairteilern“ am Christus-König-Pfarrhaus (27. März) und beim Kulturverein Petersburg (19. April) demonstriert werden. Wer zu viel eingekauft hat oder plötzlich verreisen muss, kann seine Nahrungsmittel hier abgeben, damit Menschen, die sich nicht so viel leisten können, sie hier kostenlos abholen können. Das Prinzip nennt sich „Foodsaving“ – Lebensmittel retten.

Anzeige Anzeige

Gartenwissen für die ganze Familie

Der Programmpunkt „Gärtnern mit Familien“ umfasst schließlich eine ganze Reihe von Terminen (einmal monatlich ab dem 28. April, jeweils von 10 bis 13 Uhr). Auf dem Aktivhof Leben und Lernen in Bissendorf-Nemden können Familien das ganze Jahr über eigenes Obst und Gemüse anbauen und ernten – und so lernen, wie sie sich auch im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon selbst versorgen können.

Hinter der Broschüre und dem Veranstaltungsprogramm steht Cornelia Holthaus, die als Regionalmanagerin jene Kommunen betreut, die sich zur Ile-Region Hufeisen zusammengeschlossen haben. „Ile“ steht als Abkürzung für die „Integrierte Ländliche Entwicklung“, ein Instrument des Landes Niedersachsen zur Förderung des ländlichen Raums. Voraussetzung dafür ist ein „Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept“, kurz „Ilek“, in dem Handlungsziele, Perspektiven und Projektideen für die jeweilige Region zusammengefasst sind.

Weiterlesen: „Markt der Fördermöglichkeiten“ gut angenommen

Klimaschutz in der Region

Eines der Ilek-Handlungsfelder, auf das die sechs Hufeisen-Kommunen sich verständigt haben, lautet Klima-, Natur- und Hochwasserschutz – und genau da setzt Holthaus an. Während das Hufeisen, das selbst übrigens keine Fördermittel verteilt, in anderen Bereichen erst aktiv wird, wenn eine Kommune oder ein Verein gezielt um Unterstützung bitte, ist „Mach‘s einfach“ ein ureigenes, gewissermaßen proaktives Angebot der Regionalmanagerin, um den Klimaschutz in der Region zu stärken. Dafür suchte sie den Kontakt zu Partnern aus den sechs Kommunen und der Stadt Osnabrück und stellte ein Programm auf die Beine, von dem jede Gemeinde langfristig profitieren soll. Sie könne sich beispielsweise in jeder Kommune eine Nähwerkstatt vorstellen, sagt Holthaus; Georgsmarienhütte erwäge bereits jetzt, ebenfalls einen „Fairteiler“ einzurichten.

Wichtig ist Holthaus, dass die Programmpunkte nicht auf Teilnehmer aus dem jeweiligen Veranstaltungsort beschränkt sind: Zum Nähworkshop in Hagen seien auch Wallenhorster oder Bissendorfer eingeladen, schließlich stehe das Angebot ja allen Hufeisenkommunen offen. Und außerdem soll Klimaschutz im Alltag ja überall möglich sein.