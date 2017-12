Polizei sucht Verursacher Von Rechtsfahrer überholt: 20-Jährige fährt in Wallenhorst in Leitplanke

Von Rechtsfahrer überholt: 20-Jährige fährt in Wallenhorst in Leitplanke MEC öffnen

Symbolbild: Michael Gründel

ski/pm Wallenhorst. Eine 20 Jahre alte Frau ist am Dienstag auf der B68 in Wallenhorst in eine Leitplanke gefahren. Sie verriss das Steuer, nachdem ein unbekannter Fahrer sie zunächst rechts überholt hatte und dann wieder auf den linken Fahrstreifen gewechselt war.