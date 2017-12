80-köpfiger Chor Ruller Weihnachtskonzert stimmt auf die Festtage ein

Wallenhorst. Fröhliches Mitsingen und gefühlvolle Pianomusik ließ im Ruller Haus Weihnachtsstimmung aufkommen. Das Weihnachtssingen lockte mehr als 80 Besucher aus nah und fern in den Ort, um gemeinsame Weihnachtslieder anzustimmen und sich auf das Fest einzulassen.

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit des Singens. Doch in vielen Haushalten wird weniger oder gar nicht mehr gesungen, und immer mehr Lieder geraten in Vergessenheit. Dabei gibt es gute Gründe, an Weihnachten zu singen.

„Musik entsteht, wo man sie hört“, begrüßte Pianist Thomas Leuschner die zahlreich Gäste im Alter von zehn bis mehr als 80 Jahren in den stimmungsvoll beleuchteten Räumen des Ruller Hauses. In den folgenden 90 Minuten gab es adventliche Evergreens und musikalische Raritäten zum Mitsingen und Miteinandersingen.

Textsicheres Publikum

Die gefühlvoll gespielten Akkorde auf dem gut gestimmten Flügel von „Steinway & Sons“ sorgten für besondere Stimmung und schöne Untermalung der 20 Titel. Von altbekannten Kirchenklassikern bis hin zu weniger bekannten Liedern – die Gäste sangen fröhlich und inbrünstig mit. Auch bei der plattdeutschen Version von „Schneiflöcksken Wittröcksken“ zeigten sie sich erstaunlich textsicher und Frank Sinatras Fassung von „Let it snow“ gefiel gleich so gut, dass da capo gesungen wurde.

Luthers Weihnachtslied

Man erwartete in Rulle an diesem Abend keinen Chor, man war selbst Teil des Chors. Passend zum Luther-Jahr durfte auch die wohl bekannteste Liedschöpfung des Reformators nicht fehlen. Von den ursprünglich 15 Strophen von „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ wurden die ersten vier Strophen intoniert.

Virtuoses Zusammenspiel

Einen Höhepunkt des Abends bildete das Intermezzo der Klaviervariationen aus Mozarts „Ah, vous dirai-je, maman“. Leuschner spielte dabei mehrere Abwandlungen der bei uns bekannten Melodie von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Sein perfektes, virtuoses Zusammenspiel von linker und rechter Hand war für das Publikum faszinierend und fand kräftigen Beifall.

Mit der Oma beim Singen

„Ich bin zum dritten Mal dabei. Das ist immer eine schöne Einstimmung auf Weihnachten. Zuhause singen wir nicht mehr“, sagte eine 52-jährige, die mit ihrer achtzigjährigen Mutter in der ersten Reihe Platz fand und begeistert mitsang. Neben ihnen saß Lilly (10) mit ihrer Schwester Hannah (12). Beide Mädchen verzichteten an diesem Abend auf gestreamte Musik zuhause und waren stattdessen mit ihrer Oma zum gemeinsamen Singen gekommen.

Besinnliche Einstimmung

Ursprünglich ging das Weihnachtskonzert aus einem gemütlichen Zusammensein, Bratapfel essen und gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern hervor. Nachdem von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen kamen, ist mittlerweile eine volle Bestuhlung im Ruller Haus angesagt. Auch das 12. Weihnachtskonzert begeisterte aufs Neue. Arno Weerd, Vorsitzender des Ruller Hauses, bedankte sich bei dem Publikum und Thomas Leuschner für die besinnliche Einstimmung, die musikalische Gestaltung und die Unterstützung im Jahr 2017.