Wenn andere feiern Wer im Raum Osnabrück zu Weihnachten alles am Laufen hält

ahi/sta/swa/we Osnabrück. Gastronomie, Polizei, Feuerwehr, Sozial- und Gesundheitswesen sowie die Schwerindustrie gehören zu den Bereichen, in denen traditionell Menschen arbeiten, damit der Ofen nicht ausgeht, wenn andere Weihnachten feiern.

In der Georgsmarienhütte sorgten Patrick Meyer und Manfred Frankenberg an Heiligabend im wörtlichen Sinne dafür. Sie arbeiten in der sogenannten Wärmebehandlung des Stahlwerks und sorgen dafür, dass der Ofen auch an den Feiertagen immer wieder neu mit Stabstahl gefüllt wird.

Glühend heiß

Die beiden gehören zu einer der vier Schichtmannschaften, die über die Feiertage arbeiten. Mit ihren fünf weiteren Kollegen bestücken sie den Glühofen mit Stahlstäben. Diese werden darin langsam auf 880 bis 920 Grad Celsius erwärmt und anschließend wieder gleichmäßig abgekühlt. Je nach Glühtemperatur, Glühdauer, Art der Abkühlung und Abfolge unterschiedlicher Wärmebehandlungsschritte erhält der Stahl dadurch zusätzliche Werkstoffeigenschaften.

Eins haben die beiden mit ihren Schichtkollegen gemeinsam: Sie haben sich freiwillig zum Einsatz an den Feiertagen gemeldet. „Ich habe noch keine Kinder, da war es für mich selbstverständlich, dass ich mich melde“, berichtete der 29-jährige Meyer. Es sei immer ein Geben und Nehmen auf den Schichten. „Dafür habe ich dann ein anderes Mal frei.“ Und so musste der Industriemechaniker am Heiligen Abend seine Partnerin und die heimische Familienfeier frühzeitiger verlassen, um seine Arbeit auf der Nachtschicht anzutreten. Als Meyer dann am ersten Weihnachtstag morgens nach Hause kam, hieß es erst einmal Schlafen gehen. „Aber ab Mittag ist dann wieder Zeit, um Weihnachten zu begehen. Abends geht es noch einmal auf Schicht, dann ist erst einmal Pause angesagt“, so Meyer.

Feiertagszuschlag

Ein ähnliches Weihnachtsprogramm steht auch für den 51-jährigen Frankenberg an. Nur mit dem Unterschied, dass er seine Frau noch weniger sieht: „Sie arbeitet in der Gastronomie und muss arbeiten, damit andere Weihnachten feiern können“, berichtet der Kranfahrer. „Da unsere beiden Kinder aber schon erwachsen und aus dem Haus sind, ist mein Arbeitseinsatz an den Feiertagen zu verkraften.“ Und nicht zuletzt tröste der tariflich geregelte Feiertagsaufschlag ein wenig über die gekürzte Weihnachtsfeier hinweg. Heiligabend ist für die Stahlwerker eine Schicht wie jede andere. Anbrennen lassen sie im Ofen jedenfalls nichts - ob zu Weihnachten oder sonst.

Besondere Stimmung

Entschleunigt geht es über Weihnachten auch im Lotter Seniorenzentrum „Zwei Eichen“ zu, wo Pflegekraft Stefanie Krämer gleich an allen drei Tagen stationären Dienst hat. Das macht ihr aber nichts aus, im Gegenteil: „Ich mache das gerne, eine gemütliche Zeit mit den Bewohnern und den Kollegen verbringen. Es ist eine besondere Stimmung, wir haben alles geschmückt, es werden Plätzchen gegessen. Mittags gibt es ein Weihnachtsmenü, nachmittags Kaffee, und dann ist Bescherung: Jeder Bewohner bekommt ein Geschenk,“ schildert sie den Ablauf des Heiligen Abends.

Die Freude der Bewohner gebe ihr „auch viel zurück“, sagt sie. Ist es denn im Seniorenwohnheim ruhiger als sonst? Sind manche Bewohner, die keine Angehörigen mehr haben oder keinen Besuch bekommen, nicht traurig? „Es ist anders“, sagt Stefanie Krämer nach einigem Nachdenken. Ruhiger, ja, aber eben auch eine ganz besondere Stimmung, die Weihnachten aus dem Alltag heraushebt.

Wer keinen Besuch bekomme oder niemanden mehr habe, lasse sich meist gern von den Mitbewohnern und von ihr und ihren Kollegen auffangen. Im Seniorenzentrum muss niemand allein bleiben; das ist ja gerade der Vorteil einer solchen Gemeinschaftseinrichtung: „Aber es gibt auch Bewohner, die ziehen sich komplett zurück.“

Pieper immer am Mann

Die Bad Rothenfelder Feuerwehrmänner sitzen Heiligabend und an den Feiertagen natürlich nicht am Westfalendamm und bewachen ihr Feuerwehrhaus. Doch der Pieper ist immer am Mann, auch unter dem Tannenbaum. „Wir sind rund um die Uhr startklar“, sagt Gemeindebrandmeister Michael Janböke. Und die Familie? „Wenn’s piept, hat die Familie Pech gehabt“, stellt er nüchtern fest.

Im vergangenen Jahr blieb zum Glück alles ruhig. Im Jahr davor mussten die Feuerwehrleute aber ausrücken. Nicht, weil ein Gänsebraten in Flammen aufging oder der Adventskranz an den falschen Stellen brannte: Die Feuerwehrleute wurden vom Rettungsdienst benachrichtigt, um eine Tür zu öffnen, hinter der eine hilflose Person vermutet wurde. „Wir werden oft gerufen, wenn jemand tagelang nicht ans Telefon geht oder sich die Zeitungen vor der Tür stapeln, obwohl derjenige zu Hause sein müsste.“ Inzwischen ist diese Hilfe für die Feuerwehr die häufigste Einsatzart in Bad Rothenfelde. 15 bis 20 Mal im Jahr öffnen Janböke und seine Kollegen mit speziellen Werkzeugen, und möglichst ohne großen Schaden anzurichten, Wohnungstüren.

Tiefenentspannt

Richtig gebrannt hat es in den letzten Jahren an den Weihnachtstagen zum Glück nicht. Dafür an Silvester: „Da mussten wir zu einem Küchenbrand in einer Pizzeria“, erinnert sich Michael Janböke. Die Familie habe sich an solche Überraschungen gewöhnt. „Man lernt ja auch mit den Jahren. Wenn meine Frau und ich Freunde besuchen, hat sie immer einen zweiten Wohnungsschlüssel dabei, damit sie auch ohne mich ins Haus kommt.“ Auch er selbst sei zu Hause tiefenentspannt: „Wenn was ist, fährt man halt los.“

Und wie sieht es am eigenen Weihnachtsbaum mit den Kerzen aus? Brennen bei Janbökes echte oder die elektrischen? „Bei uns gibt’s Lichterketten. Ich weiß, wie schnell ein Baum anfängt zu brennen.“ Kerzen stünden schon im Wohnzimmer, „aber so, dass sie nichts anbrennen können. Da achte ich schon drauf.“

Küche bleibt kalt

Für Marko Wiemeyer, den Chef vom Gasthaus Zur Post in Wallenhorst, begann die Arbeit an Heiligabend um 22 Uhr. Dann startete die Christkindel-Party. Die Küche blieb zwar kalt, aber wer zum Bierchen noch etwas essen mochte, bekam eine Bulette. Die meisten Gäste machen am frühen Abend ja zunächst Bescherung im Familienkreis.

Für Wiemeyer war es der dritte Heilige Abend am Zapfhahn: „Für mich war das nie ein Problem. Auch in diesem Jahr noch nicht, obwohl ich Vater einer elf Wochen alten Tochter bin.“ Momentan bringe eine Spätschicht an Heiligabend noch keine Schwierigkeiten. Wie es in den kommenden Jahren wird? Wiemeyer: „Schauen wir mal.“ Am ersten und zweiten Weihnachtstag hat sein Gasthaus ab 18 Uhr geöffnet und serviert den Gästen Speisen àla carte.

Seit Oktober ausgebucht

Im Ruller Gasthaus Zum Alten Kloster können die Besucher am ersten Feiertag aus sechs Menues wählen und vorab bestellen, am zweiten Feiertag gibt es ein Büffet. Chef Franz Nieporte freute sich, dass sein Haus schon seit Oktober für die beiden Termine, Montag und Dienstag, komplett ausgebucht ist. Insgesamt 16 Mitarbeiter, darunter die Familie mit seiner Frau und seinen Söhnen, hat er über die Feiertage am Start. Nieporte: „Das ist an den Feiertagen bei uns immer ein Wechselspiel. Wer Weihnachten arbeitet, hat Neujahr frei und umgekehrt.“

Und wenn dann mal noch einer fehlt, dann müsse er halt entscheiden, wer beide Male ran muss. Für die Mitarbeiter sei die Sache aber ohnehin klar. Wer in der Gastronomie arbeite, sei daran gewöhnt, dann zu arbeiten, wenn andere frei haben. Bei Franz Nieporte laufen die Fäden organisatorisch zusammen, damit die Weihnachtsveranstaltungen mit jeweils dreistelliger Gästezahl reibungslos laufen. 2019 feiert das Gasthaus Nieporte das 100-Jährige. Dann will der Chef nur noch entspannt – quasi wie ein Gast – am Weihnachtsessen teilnehmen.