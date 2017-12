Auf dem Weg nach Bethlehem 100 Wallenhorster Senioren in Weihnachtsstimmung

Wallenhorst. Alte Weihnachtslieder und Erinnerungen an die eigene Kindheit standen im Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtsfeier der Wallenhorster Senioren. 100 Gäste waren der Einladung des Seniorenbeirats in die Gaststätte Barlag gefolgt.

„Wir machen uns auf den Weg und suchen Bethlehem. Kommen Sie mit“, forderte Gastgeberin Kornelia Böert ihre Gäste auf, die zum weihnachtlichen Kaffeetrinken und Austausch mit Freunden und Tischnachbarn in den großen Saal der Hollager Gaststätte gekommen waren. Sie mit Weihnachtsstimmung im Herzen nach Hause gehen zu lassen, war das leise Ziel der Veranstalter, die dafür ein besinnliches und intensives Programm auf die Beine gestellt hatten: Mit Liedern, Gedichten und Geschichten spürten die Beauftragte für Frauen, Familien und Senioren und Mitglieder des Seniorenbeirats dem Zauber des Weihnachtsfestes nach und wurden dabei musikalisch von Peter Papke und Franz Langelage am Akkordeon unterstützt. Mit bekannten Weihnachtsliedern wie „Fröhliche Weihnachten überall“, „In der Weihnachtsbäckerei“ oder „Oh Tannenbaum“ lud das Duo zum Mitsingen ein, Laure Meierrose sorgte unter anderem mit dem französischen Weihnachtslied „Petit Papa Noel“ für internationales Flair.

Plattdeutsche Gedichte

Mit lokaler Mundart unterhielt dagegen auch in diesem Jahr Hubert Schawe. Die plattdeutschen Gedichte waren vielen Senioren gut bekannt und wurden begeistert mal leise, mal weniger leise mitgesprochen. Ein wenig wehmütig erinnerte sich der Ruller daran, wie er als Zehnjähriger dem Geheimnis des Nikolauses auf die Spur gekommen war. „Das ist doch heute ganz anders“, stellte er bedauernd fest. Wie Kinder über das Weihnachtsfest denken, darum ging es im Beitrag von Peter Papke. Der ehemalige Hauptschullehrer steuerte Gedichte bei, die er vor vielen Jahren von seinen Schülern, einer neunten Klasse, hat schreiben lassen: „Sie sollten neben Weihnachten auch aktuelle Themen wie zum Beispiel das Waldsterben oder den Balkankrieg aufgreifen“, erzählte er. Das ist einigen Schülern so gut gelungen, dass sie in „Die schönsten Weihnachtsgedichte für den Kamin“ des rororo-Verlages veröffentlicht wurden. „Das hat uns bei jeder Neuauflage wieder Tantiemen für die Klassenklasse gebracht, immerhin 57,30 Euro“, berichtete Papke stolz.

Schokolade gebacken

Marlen Beyer dagegen hatte jene Förmchen mitgebracht, in denen ihre Mutter vor vielen Jahrzehnten noch in ihrer alten Heimat Tschechien Schokolade gebacken hatte. „Mit denen backe ich auch heute noch“, berichtete Beyer lachend.

„Stille Nacht„ auf Tschechisch

Mit einer gemeinsam vorgetragenen Weihnachtsgeschichte sowie einem auf Tschechisch, Niederländisch, Englisch und Französisch vorgetragenen „Stille Nacht, heilige Nacht“ endete die diesjährige Weihnachtsfeier. Sie werde die letzte dieses Seniorenbeirates sein, eröffnete Marlen Beyer dem erstaunten Publikum. Der Grund dafür ist einfach: Weil die fünfjährige Amtszeit ausläuft, muss im Frühjahr ein neuer Seniorenbeirat gewählt werden.

„Schön war´s“, hörte man immer wieder, als sich die Gäste nach dem weihnachtlichen Nachmittag auf den Heimweg machten. Auch Lisa Berkau war rundum begeistert: „Ich fand es sehr, sehr schön: Das Zusammensein, das Vortragen und das Singen, einfach alles.“