Kritik an Neuverschuldung Wallenhorster CDU stellt sich beim Haushalt quer

Wallenhorst. Der Wallenhorster Gemeinderat hat die Haushaltssatzung beschlossen – gegen die Stimmen der CDU-Fraktion. Deren Vertreter hatten zwar zuvor die Bildungs- und Sozialausgaben gelobt, in anderen Bereichen dann aber mangelnde Sparsamkeit beklagt.

Die fast zweistündige Ratsdebatte zur Übernahme der Strom- und Gasnetze, an der vor allem die Christdemokraten massive Kritik geäußert hatten, lag noch nicht allzu lange zurück, da eröffnete CDU-Fraktionsmitglied Michael Riemann mit einer überraschenden Botschaft die Diskussion zur Haushaltssatzung: „Ich bin heute für das Lob zuständig“, sagte er und zeigte sich „sehr zufrieden“ über die Ausgaben, die der Haushaltsplan der Verwaltung 2018 für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend, Kultur und Sport vorsieht. Doch wer nun erwartete, dass die CDU milde gestimmt sei, wurde schnell eines besseren belehrt: Es folgten noch drei Redner, die für Tadel zuständig waren.

„Mehr Anstrengung zum Sparen“

Stefan Gutendorf monierte zunächst die Neuverschuldung bis 2019 um 3,3 Millionen Euro, die sich wegen der zuvor beschlossenen Kapitalerhöhung für die Gemeindewerke im Zuge der Netzübernahme nun noch um weitere 1,75 Millionen Euro erhöhen würde. Er forderte „deutlich mehr Anstrengung zum Sparen, als dieser Haushaltsplan es erkennen lässt“ und rechnete anhand des Teilhaushalts 7 kurzerhand vor, wo die Gemeinde „intelligent sparen“ könne: kein Zuschuss zum Carsharing, kein Bau von Ladesäulen für Elektroautos.

Kommt neue Drehleiter zu spät?

Clemens Lammerskitten empfahl, genau zu prüfen, ob Ausgaben an anderer Stelle vorgezogen werden könnten. Nachdem der Aufschub der Ausbaus der Großen Straße Nord Mehrkosten von 400.000 Euro zur Folge gehabt habe, drohe bei der Anschaffung einer neuen Feuerwehrdrehleiter nun Ähnliches: Sollte die bestehende Leiter vor der erst für 2020 geplanten Neuanschaffung ausfallen, müsse sie repariert werden – was die Kosten auch hier unnötig in die Höhe treiben könnte. In eine ähnliche Kerbe schlug Dennis Schratz, der an Kämmerin Annegret Rethmanns Appelle erinnerte, zwischen Wünschenswertem und Notwendigen zu trennen. Zugleich nahm Schratz die Verwaltung in Schutz: „Die Aufstellung ist sauber, aber die Zahlen sind von der Politik beschlossen.“ Er aber bringe nicht den Mut auf, dafür die Hand zu heben.

Unverständnis über CDU-Vorgehen

Dass die CDU-Fraktion dem Haushaltsplan folgerichtig nicht zustimmte, stieß bei den anderen Ratsmitgliedern auf Unverständnis. Ludger Meyer (WWG) konterte, es sei unfair, sich nur einen Teilhaushalt vorzunehmen. Auch die WWG sei „mit Sicherheit“ nicht mit jeder Ausgabe einverstanden, stellte er mit Verweis auf die Ladesäulen klar. „Aber lehne ich denn den ganzen Haushalt ab, wenn ich gegen einzelne Punkte bin?“ Dem pflichtete Verwaltungschef Otto Steinkamp bei: „Selbst als Bürgermeister sehe ich die eine oder andere Position, die nicht sein müsste“, sagte er. „Aber wir investieren in die Zukunft und schaffen hier Vermögenswerte, die Schulden sind also gut angelegt.“

Ähnlich hatte sich zuvor auch Markus Steinkamp (SPD/FDP-Gruppe) geäußert: Durch die Ausgaben habe die Gemeinde Gestaltungsfreiräume und schaffe Werte, deshalb sollte der Fokus nicht auf der Verschuldung liegen. Dem stimmte mit Blick auf das geplante Krippenhaus auch Manfred Gretzmann (CDW) zu, der außerdem den für 2018 anvisierten Überschuss von 488700 Euro positiv hervorhob. Marion Müssen (UWG) verwies auf das große Potenzial, das ihre Fraktion im beschlossenen Gewerbegebiet Schwarzer See sehe, mahnte aber auch an, dass in der Gemeinde bezahlbarer Wohnraum und Bauland fehlten.

Kreisel am Ärztehaus in Rulle kommt

Außer der CDU hatte schließlich keine Fraktion Einwände, sodass der Rat den Haushaltsplan für 2018 mit klarer Mehrheit verabschiedete. Auch dem Bau eines Kreisverkehrs am Ruller Ärztehaus stimmte das Gremium gegen die Stimmen der CDU zu; wie im Bauausschuss vereinbart soll nun ein Arbeitskreis die weiteren Details zur Dorferneuerung in Rulle klären. Einstimmig fielen dagegen die Beschlüsse zum Neubau eines Betriebs- und Sozialgebäudes auf dem Gelände der Kläranlage Barlager Esch sowie zur Neuregelung der Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung der Kinderbetreuung im Landkreis Osnabrück – ein Tagespunkt übrigens, bei dem sich selbst der Ratsvorsitzende Hans Stegemann (SPD) einen kleinen Seitenhieb Richtung Bissendorf nicht verkneifen konnte: Dort hatten zwischenzeitlich vier Ratsfraktionen ein Veto angedroht und sich erst in letzter Minute umstimmen lassen. In Wallenhorst fiel zumindest diese Entscheidung binnen weniger Minuten.

Naturstrom definitiv draußen

Unterdessen ist rechtskräftig vollzogen, was sich seit Montag angedeutet hatte: Die Naturstrom AG wird sich nicht an der GWW Netze GmbH & Co. KG beteiligen. Wie Bürgermeister Otto Steinkamp am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, einigten sich die Gemeinde Wallenhorst und die Stadtwerke Osnabrück (SWO) in einer Gesellschafterversammlung am Mittwochabend darauf, dass zunächst die SWO den 15-Prozent-Anteil von Naturstrom übernehmen. Die Gesellschaft, die zum 1. Januar die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet übernehmen soll, wird damit zu 51 Prozent von den Gemeindewerken Wallenhorst und zu 49 Prozent von den SWO getragen. Der Rat hatte diesem Modell am Dienstag zugestimmt. Steinkamp zufolge war das Angebot zur Netzübernahme für Naturstrom wirtschaftlich nicht tragfähig.