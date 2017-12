Engagement in Wallenhorst Ausschuss würdigt ehrenamtliche Flüchtlingshelfer

Wallenhorst. Viel Zuspruch erhielt Rainer Schawe, ehrenamtlicher Integrationslotse der Gemeinde Wallenhorst, im Ausschuss für Bürgerservice und Soziales. Der Pensionär berichtete vom Engagement der 46 Integrationshelfer, die aktuell 155 Flüchtlinge betreuen.

Am Hörnschen Hof in Wallenhorst unterstützt Rainer Schawe eine zwölfköpfige Familie aus Afghanistan, vom fünf Jahre alten Kind bis zum 72-jährigen Familienoberhaupt. Im Juli 2016, nach seiner Pensionierung, habe er sich bei der Gemeinde gemeldet und seine Hilfe angeboten, seitdem ist er einer von 46 ehrenamtlichen Integrationslotsen in Wallenhorst. Im Ausschuss für Bürgerservice und Soziales berichtet er nun von seiner Arbeit und der seiner Mitstreiter. Demnach sind 32 der 46 Integrationslotsen in einer Eins-zu-eins-Betreuung, kümmern sich also ausschließlich um einen Flüchtling oder eine Familie. Zudem helfen sieben Dolmetscher, sieben weitere Freiwillige geben Sprachunterricht. Nachdem es vor anderthalb Jahren zunächst vor allem um die Beschaffung von Möbeln und Fahrrädern gegangen sei, stehe jetzt eher die Vermittlung von Jobs und Wohnungen im Vordergrund, sagte Schawe. Dringend benötigt würden etwa Praktikums- und Arbeitsplätze, und seien es nur einfache Helfertätigkeiten.

Zwischen Duldung und Abschiebung

Am Beispiel der afghanischen Familie, die er betreut, schilderte der gebürtige Lechtinger einige der Herausforderungen, mit denen Flüchtlinge und Integrationslotsen konfrontiert sind. Sieben Familienmitglieder seien Analphabeten, die für einen Sprachkurs noch nicht bereit seien, zudem müsse dringend die Wohnsituation „entzerrt“ werden. Belastend sei, dass die Familienmitglieder unterschiedliche Aufenthaltsstatus hätten: Die Großeltern und ihre Tochter würden geduldet, die Kinder genössen den sogenannten subsidiären Schutz; drei Männer im Alter von 23 bis 27 Jahren allerdings sollten abgeschoben werden – „obwohl für sie die gleichen Bedingungen zutreffen wie bei den anderen Familienmitgliedern“, wie Schawe sagte.

Die Ausschussmitglieder und Bürgermeister Otto Steinkamp dankten Schawe und seinen Mitstreitern einhellig für den Einsatz. Steinkamp lobte dabei auch die „enge Zusammenarbeit“ mit den professionellen Flüchtlingshelfern der Malteser, die ihre Arbeit in der vorherigen Ausschusssitzung vorgestellt hatten.

Zuschüsse für Vereine bewilligt

Darüber hinaus stimmte der Ausschuss den Budgets im Haushaltsentwurf 2018 zu, für die er zuständig ist: Sport, Jugend und Kultur, Jugendfreizeitstätte Hollager Mühle, soziale Sicherheit sowie Kultur, Vereine und Bürgerengagement. Im Haushalt eingeplant ist hier unter anderem die Sanierung der Motormühle der Windmühle Lechtingen, für die 297000 Euro veranschlagt sind. Wie die Verwaltung mitteilte, beteiligen sich die Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück und die Niedersächsische Sparkassenstiftung mit 52500 Euro. Beim Amt für für Regionale Landesentwicklung Weser-Ems sei außerdem eine Zuwendung in Höhe von 189000 Euro beantragt worden, die allerdings noch nicht bewilligt sei. Ferner solle die Sanierung des Kirchhofes der Alten Kirche Wallenhorst einschließlich der Umfassungsmauer gemäß Ratsbeschluss vom Juni mit 10900 Euro bezuschusst werden. Im Bereich Sport bewilligten die Ausschussmitglieder zudem die Bezuschussung eines neuen Rasenmähersfür Blau-Weiß Hollage sowie der Erneuerung der Heizungsanlage im Clubhaus des TuS Eintracht Rulle.