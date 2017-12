Südafrika im Umbruch Partner aus Durban besuchen Andreasgemeinde Hollage

Wallenhorst. Die evangelische Andreasgemeinde in Hollage hatte in dieser Woche Besuch aus ihrer Partnergemeinde in Südafrika: Zu Gast waren die Pastoren Sybil Chetty und Dr. Joachim Lüdemann. Sie sprachen über die Herausforderungen, vor denen Kirche und Gesellschaft am Kap von Afrika aktuell stehen.

Der Vortragsabend wurde veranstaltet vom Kirchenkreis Osnabrück, der seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Umfolozi in der südöstlichen Region Kwazulu-Natal unterhält. In der dort mit zwei Millionen Einwohnern größten Stadt, dem Küstenort Durban, arbeitet Joachim Lüdemann als Pastor der Innenstadtgemeinde St. Michael’s, die zur ELSCA, der Evangelischen-Lutherischen Kirche im südlichen Afrika gehört. Mehr aus Wallenorst im Netz lesen Sie hier.

Sprache der Zulu gelernt

Südafrika ist Lüdemann von Kindesbeinen an vertraut: Er ist dort als Sohn eines deutschen Pastors aufgewachsen, und kehrte nach seinem Theologiestudium in Deutschland für das Evangelisch-Lutherische Missionswerk Hermannsburg in das südafrikanische Land zurück. Der evangelische Geistliche lernte die Sprache der Zulu und betreut in seinem Distrkt, in Deutschland würde man es Kirchspiel nennen, sechs englische und eine Zulu-Gemeinde. „Man nennt ihn dort auch den deutschen Zulu“, erzählt Volker Wallrabenstein, der im Kirchenkreis für die Partnerschaft verantwortlich ist. Aus Durban stammt auch Sybil Chetty, die zur Zeit für insgesamt vier Jahre an die Osnabrücker Südstadt-Kirchengemeinde entsandt ist.

Sie und Lüdemann kennen sich von ihrer Arbeit in der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Durban, die dort immer noch auch Entwicklungsarbeit ist: Lüdemann hat Fotos mitgebracht, auf denen Gemeindemitarbeiter mit Konserven beladen in die Slums gehen. Schwarze leben dort oft noch in Wellblechhütten, da der staatliche Wohnungsbau nur langsam vorankommt. Die Gemeinde will jedoch mehr als nur für die Versorgung zuständig sein: „Wir singen Lieder und sprechen Gebete“, betont Lüdemann. Der christliche Glaube ist in Südafrika weit verbreitet und wird intensiv gelebt: „Die Menschen dort haben eine besondere Art, ihren Glauben zu leben“, erzählt die südafrikanische Pastorin Sybil Chetty.

Die Nerven liegen blank

Wirtschaft und Gesellschaft stehen gleichwohl vor großen Problemen. Das Wirtschaftswachstum ist mit 0,7 Prozent gering, die Arbeitslosenquote mit 27 Prozent sehr hoch. „Die Nerven liegen blank“, beschreibt Lüdemann die aktuelle Psyche im Land. Schwarze Studenten stellen zunehmend das immer noch von Weißen beherrschte Universitätssystem infrage und machten in 2016 ihrem Unmut in teilweise gewaltsamen Protesten Luft. Diese Bewegung schwappe, so Lüdemann, zunehmend auf den Rest der Gesellschaft über. Zur Verdeutlichung zeigt der Geistliche eine Karikatur, auf der sich ein Schwarzer symbolisch die Maske des „guten Onkel Toms“ abstreift: „Der Schwarze“, erläutert Lüdemann, „wird zu einem selbstagierenden Mann, der dabei ist, seinen Raum zu erobern.“ Die Kirche könne jedoch nur ansatzweise Heimat und Halt für die verunsicherten Menschen bieten, da die ELSCA als kirchlicher Dachverband selbst mit den Folgen eines Finanzskandals kämpft.

Einige Mitglieder der Andreasgemeinde werden sich im nächsten Jahr selbst ein Bild von den Verhältnissen vor Ort machen: Eine Gruppe junger Erwachsener wird für zwei Wochen nach Südafrika reisen und dort in einem der Entwicklungsprojekte mitarbeiten, in die regelmäßig die Kollekten der evangelischen Gemeinde fließen.