Hilfe im Zeichen der Kiwi-Frucht Wallenhorster Familien bauen Schule im Senegal

Wallenhorst. Bewährtes soll man wiederholen: Zum zweiten Mal spenden Peter und Ria Papke ihre Kiwi-Ernte aus dem Privatgarten für das von Helmut Buschmeyer und Anni Kock initiierte Senegal-Hilfsprojekt. Am morgigen Freitag findet von 15 bis 18 Uhr der Benefizverkauf im Clubraum von Blau-Weiss Hollage an der Bergstraße 18 statt.

Dazu wird hoher Besuch aus Berlin erwartet: Der Botschafter der westafrikanischen Republik Senegal, Seine Exzellenz Momar Gueye, hat sein Erscheinen zugesagt, nachdem er zuvor im Rathaus von Bürgermeister Otto Steinkamp empfangen wurde und sich ins Goldene Buch der Gemeinde eingetragen hat. Es geht um sein Land, in dem 44 Prozent der Bevölkerung Analphabeten sind.

Grundstein für Selbsthilfe

Seit zehn Jahren engagieren sich die Familien Buschmeyer und Kock aktiv in der Senegalhilfe. Finanziert wurden unter anderem ein Kranken- und Notarztwagen, eine Baby-Station und ein Mutter-Kind-Haus. 2015 haben Buschmeyer und Kock ihre zunächst private Hilfsaktion unter das Dach des Caritas-Stiftungsfonds „Menschen in Not“ gestellt. In diesem Jahr lautet das ehrgeizige Ziel, Starthilfe für den Bau einer Schule zu leisten. Gerd Kock jun., Inhaber und Geschäftsführer des Dental-Labors Kock, meinte dazu: „Niemand sollte flüchten müssen, daher sorgen wir gern mit dafür, dass die Kinder im Senegal eine Schule besuchen können und in den Genuss von Bildung kommen. Bildung ist der Grundstein dafür, dass die Menschen sich vor Ort selbst helfen können und ihr Land weiterentwickeln. Denn dann bräuchte niemand mehr zu flüchten.“

Rekordjahr

Seit 2016 verstärkt das Hollager Hobby-Obstgärtner-Paar Ria und Peter Papke die Senegal-Aktion. Guten Ertrag bringen die Kiwisträucher rund um das Haus der Papkes bereits seit vielen Jahren, 2016 war jedoch mit 329 Kilogramm ein Rekordjahr. Die Kiwi-Schwemme brachte das Ehepaar auf die Idee, einen Großteil der vitaminreichen Früchte für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung zu stellen. Gedacht, getan: 5500 Kiwis wurden in 250 Tüten mit jeweils 23 Früchten verpackt, und bei einem Preis von 3,50 Euro pro Beutel ein Erlös von 875 Euro kalkuliert. Tatsächlich wurde es am Ende fast dreimal so viel, weil viele Menschen freiwillig mehr in die Spendenurne steckten.

200 Kilogramm

Obwohl DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg bei der Ernte half, fiel sie in diesem Jahr nicht ganz so üppig aus. Insgesamt 237 Kilogramm brachten die fleißigen Erntehelfer zusammen, die Früchte reifen jetzt nach. 200 Kilo davon werden abgepackt in Tüten zu jeweils 22 Stück, das entspricht etwa einem Kilo, und gegen eine Spende von 3,50 Euro abgegeben.

Der frühere Kreisvorsitzende des Niedersächsischen Fußballverbands, der Bad Iburger Helmut Buschmeyer, ließ seine Beziehungen zur DFB-Spitze spielen und zog eine Spende der DFB-Stiftung Egidius Braun in Höhe von 5000 Euro an Land. Gerd Kock jun. sagte einen Großteil des Weihnachtsetats seines Labors der Aktion zu. „Wenn morgen auch noch die Kiwis gut weggehen, dann wird das eine richtig schöne Summe für die Schule im Senegal“, freut sich Peter Papke schon im Voraus.