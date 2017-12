Kartenvorverkauf läuft Bauchredner und Artistik – viel Neues im Hollager Karneval

Bunt, laut, schrill: die Reppischfäger sind 2018 wieder zu Gast in Hollage. Foto: Thomas Remme

Wallenhorst. Zu drei Karnevalsfesten für alle Generationen lädt der Kolping-Karneval-Club (KKC) Hollage im Januar und Februar ein. Das große Fest für kleine Leute – der Kinderkarneval – findet am Sonntag, 28. Januar, statt. Die Nachmittagsgala folgt am Sonntag, 4. Februar. Das Kostümfest bildet am Freitag, 9. Februar, den Abschluss der Sitzungsfolge.