Selbsthilfegruppe „Mit Schmerzen Leben“ Eine feste Größe für Schmerzpatienten - seit 22 Jahren

Wallenhorst. Vor zwei Jahren feierte die Selbsthilfegruppe „Mit Schmerzen leben“ ihr 20-jähriges Bestehen, im kommenden Jahr steht das nächste Jubiläum an: Dann findet der „Wallenhorster Schmerztag“ zum zehnten Mal statt – im September. Die erste Vorsitzende Brigitte Teepe steckt bereits jetzt mitten in den Planungen. Ehrenamtlich.

Brigitte Teepes kleine Küche ist so etwas wie die Schaltzentrale. „Wie oft haben wir hier schon zusammen gesessen?“, fragt Horst Althaus, ihr Mitstreiter, und natürlich bedarf es keiner Antwort, um zu wissen: oft, sehr oft. Seit 13 Jahren leitet Teepe die Selbsthilfegruppe „Mit Schmerzen leben“; alles, was dafür erforderlich ist - die Schreibarbeit, die Telefonate, die Vorstandstreffen -, erledigt sie zuhause. Seit sie ihren eigentlichen Job an den Nagel hängen musste, weil die Schmerzen so schlimm waren, ist dies ihr Beruf. Vielleicht auch ihre Berufung.

„Das Zuhausesein funktionierte nicht“

Teepe ist gelernte Schneiderin, später schulte sie um, arbeitete 20 Jahre lang als Bürokauffrau, „immer im Sitzen“, wie sie sagt, dann wurde sie krank - der Rücken. Ihre Schmerzen wollen nicht verschwinden, im Gegenteil. Mit 48 „ging es nicht mehr“, Teepe ging vorzeitig in Rente. „Aber das Zuhausesein funktionierte nicht, ich wurde immer kränker“, sagt sie heute. Die Wallenhorsterin fand neue Beschäftigungen: Kirchenvorstand, Besuchsdienste, Landfrauen. Und die Selbsthilfegruppe.

Vereinsgründung im Jahr 1997

Ins Leben gerufen wurde sie 1995 von Dieter Barlag, einem Wallenhorster Schmerzpatienten, dem ein Facharzt von einer erfolgreichen Selbsthilfegruppe in Freiburg berichtet hatte und der sich daraufhin zunächst zweimal jährlich mit Leidensgenossen aus ganz Norddeutschland in Walsrode traf. Ende 1996 bot der damalige Pflegedienstleister der Neurochirurgie an der Osnabrücker Paracelsus-Klinik Barlag und einem Mitpatienten an, die Treffen fortan regelmäßig in der Klinik abzuhalten. Am 10. März 1997 gründeten Barlag und acht Mitstreiter schließlich den Verein „Mit Schmerzen Leben“ als unabhängige Selbsthilfegruppe der Schmerzpatienten in Stadt und Landkreis Osnabrück.

Früher oft als Simulanten abgetan

Eines der Gründungsmitglieder ist Horst Althaus, Jahrgang 1945, Lebensmittelkaufmann, zunächst zweiter Beisitzer der Gruppe, später Schriftführer, heute zweiter Vorsitzender. Wie der Zufall es will, war auch er 48, als der Arzt ihn „kaputtgeschrieben“ hat, wie er sagt – ebenfalls wegen des Rückens. Es habe lange gedauert, bis er Hilfe gefunden habe, sagt er; früher seien Schmerzpatienten oft als Simulanten abgetan worden, das sei heute besser. Trotzdem gehe man von Arzt zu Arzt, sagt Althaus, und Teepe pflichtet ihm bei, die „Ärzte-Odysee“ gehöre zu den größten Belastungen eines Schmerzpatienten. Zu speziell sei das Krankheitsbild, zu schwierig die Behandlung: Nicht jeder Mediziner erkenne, was dem Patienten am besten hilft. Zumal die Schmerzen nie ganz verschwänden, wie Althaus sagt: „Es wird ja nicht besser.“ Für viele Patienten ist das eine immense Belastungsprobe, nicht wenige nähmen sich das Leben, berichten Althaus und Teepe.

Auf fast jede Frage eine Antwort

Dass es so weit nicht kommt, ist eines der Ziele der Selbsthilfegruppe. Dabei stellt Teepe klar, dass es in der Gruppe keine Ärzte oder Therapeuten gibt: „Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe.“ Dabei helfe vor allem der Austausch mit anderen. 39 Mitglieder zähle der feste Stamm der Gruppe – alle mit chronischen Schmerzen, aber eben auch mit ihren ganz eigenen Besonderheiten. Viele, wie Teepe, tragen beispielsweise eine Medikamentpumpe, die unter die Haut implantiert wird und regelmäßig ein Schmerzmittel wie Morphium abgibt. Andere, wie Althaus, nehmen das Morphium oral.

So findet sich auf fast jede Frage eine Antwort: Welche Schmerzerkrankungen gibt es, wie können sie behandelt werden? Welche sozialen Hilfen gibt es, was leisten Ärzte, Pfleger und Therapeuten? Selbst Öffentlichkeitsarbeit hat sich die Gruppe auf die Fahnen geschrieben: Ihr regelmäßig aktualisierter Leid(t)faden“ informiert auch nicht Betroffene; die aktuellste Ausgabe umfasst 112 Seiten.

Austausch mit Ärzten, Kassen, Pharmaunternehmen

Längst ist die Gruppe bestens vernetzt, Teepe und ihre Mitstreiter stehen in engem Kontakt und Austausch mit Ärzten, Kassen, Behörden und Pharmaunternehmen. Einmal im Monat - immer am zweiten Montag um 17 Uhr - trifft sich die Gruppe in der Paracelcus-Klinik, im Schnitt zu jedem zweiten Termin kommen Referenten. Schon jetzt steht das Jahresprogramm 2018 auf der Website des Vereins, es geht um Psyche und Schmerz, Anträge zur Pflegeversicherung oder Botox in der Schmerztherapie.

Am 21. und 22. September lädt die Gruppe dann zum zehnten Wallenhorster Schmerztag ein, in Fachkreisen längst eine Institution. Schwerpunkt im nächsten Jahr: Cannabis in der Schmerztherapie. Schon in Teepes Küche zeigt sich, dass das Thema streitbar ist; im kommenden Herbst werden renommierte Experten im Wallenhorster Rathaus die Debatte führen, das Landessozialministerium soll erneut die Schirmherrschaft übernehmen. Teepe holt einen Programmentwurf, die Planungen sind schon jetzt weit fortgeschritten.

Doch „immer über Schmerzen reden, das kann man nicht“, sagt Teepe, deshalb unternimmt die Selbsthilfegruppe auch immer wieder Tagesausflüge oder gemeinsame Frühstücke. Raus aus dem Vortragsraum der Paracelcusklinik, raus aus der kleinen Küche, Brigitte Teepes Schaltzentrale.