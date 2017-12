Informationsabend über Beteiligung Wallenhorster Energiegenossenschaft will Anteile an Windpark kaufen

Wallenhorst. Die Wallenhorster Energiegenossenschaft (WEG) will sich mit 100.000 Euro an einem Windpark im bayerischen Oberfranken beteiligen und dafür Anteilseigner gewinnen. WEG-Vorstandsvorsitzender Christoph Ströer informierte jetzt über technische Details der Anlagen, bereits produzierten Strom und wirtschaftlichen Verhältnisse.

Zur Erinnerung: Die WEG wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, durch die bürgerschaftliche Nutzung erneuerbarer Energie einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Bürger können Anteile à 250 Euro erwerben und an potenziellen Gewinnausschüttungen der Genossenschaft teilhaben. Bislang konnte die WEG jedoch keine Überschüsse erwirtschaften. Das Vermögen ist zwar laut Bilanz auf rund 18400 Euro angewachsen, in 2016 schrieb die Genossenschaft aber ein Minus von rund 970 Euro.

2017 fünf neue Kunden

39 Ökostromkunden konnte die WEG seit ihrer Gründung gewinnen, in 2017 sind fünf dazu gekommen. Durch eine Beteiligung an dem bayerischen Windpark solle die „Talfahrt“ gestoppt werden, erläuterte Christoph Ströer im Gasthaus Lingemann in überschaubarer Runde. Lediglich acht Nicht-WEG-Mitglieder waren der Einladung zum Informationsabend nachgekommen. Dabei könnte die WEG neue Genossen gut gebrauchen, würden sie doch frisches Kapital in die Gesellschaft spülen und damit Ströer und das WEG-Team ihrem Ziel, in regionale Energieprojekte zu investieren, wieder näherbringen. (Weiterlesen: Wallenhorster Energiegenossenschaft will wachsen)

24.800 Megawattstunden

Konkret geht es bei der geplanten Beteiligung um vier Windkraftanlagen im Windpark Königsfeld im Landkreis Bamberg. Sie werden betrieben von der Naturstrom AG, für die WEG-Vorstandsvorsitzender Ströer als Geschäftsbereichsleiter Energieerzeugung tätig ist. Zwei der vier Windkraftanlagen sind bereits im Dezember 2016 ans Netz gegangen, die anderen beiden im März 2017. Diese sollen laut einer Wirtschaftlichkeitsprognose der Naturstrom AG jährliche Stromerlöse von insgesamt 24.800 Megawattstunden einbringen. Jährlich 5 Prozent der Investition sollen laut einer „vorsichtigen Schätzung“ der Genossenschaft zurückfließen. Der Betreiber selbst rechnet durchschnittlich sogar mit einer Rendite von 5,8 Prozent.

Anzeige Anzeige

Ab dem 15. Jahr

In die Gewinnzone soll die Beteiligung jedoch erst ab dem 15. Jahr kommen: „Wenn es gut läuft“, so Ströer, „fließen dann bis zum Ende der Laufzeit 120 Prozent der Investition zurück“. Die ist in 20 Jahren erreicht. Wichtig zu wissen: Der Anteilseigner profitiert davon nicht unmittelbar. Das machte WEG-Vorstandsmitglied Alfons Börger klar: „Die Rendite, die wir an unsere Anteilseigner ausschütten, ist das Ergebnis der Genossenschaft.“

Hohe Eigenkapitalquote

Die WEG legt bei der Beteiligung auf eine hohe Eigenkapitalquote Wert: 40 Prozent der Investitionssumme sollten im Säckel sein, bevor die Beteiligung eingegangen wird. 30.000 Euro habe man bereits im Vorfeld von WEG-Mitgliedern akquirieren können, so Ströer auf Nachfrage. Der Infoabend habe jetzt den entscheidenden Schub gebracht: „Ja, wir gehen rein“, stellte der Vorstandsvorsitzende einige Tage später zufrieden fest. „Einige Leute haben noch vor Ort unterschrieben.“

Eintrittsgeld von 150 Euro

Für die restliche Finanzierung werde ein Darlehen der Umweltbank sorgen: „Das kann wieder aufgelöst werden, wenn weitere Anteilseigner dazu kommen“, stellte Ströer in Aussicht. Diese müssen sich jedoch auf ein Eintrittsgeld von 150 Euro einstellen. Das hatte die Mitgliederversammlung im Mai dieses Jahr zum Stichtag 1. Dezember beschlossen.