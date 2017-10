Positive Lebensphase Gemeinde Wallenhorst feiert den Internationalen Seniorentag

Wallenhorst. Im Jahr 1990 hat die UNO den 1. Oktober weltweit zum Tag der älteren Menschen erklärt. Die Gemeinde Wallenhorst feierte den Internationalen Tag der Senioren in dieser Woche bereits zum vierten Mal. Der Einladung ins Rathaus folgten rund 100 Besucher.

Dort hatten der Seniorenbeirat und die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Kornelia Böert für ein buntes Programm gesorgt: Neben Kaffee und Kuchen im gut gefüllten Foyer des Rathauses hielten Stellwände Informationen über das aktive Leben der Senioren von heute bereit und Vertreter der Bürgerbus-Initiative standen als Ansprechpartner rund um das Projekt zur Verfügung. Ein Film informierte über eine erfolgreich laufende Bürgerbuslinie in der Gemeinde Wildeshausen, der geplanten Präsentation des Bürgerbusses auf dem Rathausplatz machte jedoch Sturmtief Xavier einen Strich durch die Rechnung. Umgestürzte Bäume hatten eine Abfahrt des Gefährts aus dem nördlichen Niedersachsen unmöglich gemacht.

Begleit- und Besuchsdienste

Für die Vorsitzende des Seniorenbeirats Marlen Beyer und ihre Mitstreiter hat der Internationale Tag der Senioren große Bedeutung: „Es ist ein Dankeschön an die Senioren für das, was sie mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in unserer Gemeinde geleistet haben“, stellt sie unter anderem mit Blick auf die ehrenamtliche Alltagshilfe „Hand in Hand“ fest: Seit April 2016 bieten an die 45 Helfer jenseits der 60 Lenze Begleit- und Besuchsdienste sowie handwerkliche Unterstützung für ältere Menschen in der Gemeinde an.

Nicht nur auf die Handicaps schauen

Das diesjährige Motto des Seniorentages „Vielfalt im Alter – was heißt schon alt?“ ist bewusst gewählt, denn laut Beyer ist es aktueller denn je: „Die Senioren sind fitter, reisefreudiger und unternehmungslustiger als früher“, stellt sie fest. Mehr als ein Drittel der Senioren über 75 Jahren treibe zum Beispiel regelmäßig Sport. Es sei an der Zeit, das Alter als eine positive Lebensphase darzustellen und nicht nur auf die Handicaps zu schauen, fordert die Vorsitzende der Senioren.

Barrierefrei im Zentrum wohnen

Seit dem ersten Seniorentag in 2014 haben laut Beyer neue Themen für die älteren Menschen in Wallenhorst an Bedeutung gewonnen. Ganz oben: Wohnen im Alter. „Vielen ist bewusst geworden, dass man im Alter barrierefrei im Zentrum wohnen will“, weiß Beyer. Ein weiteres wichtiges Thema: die Mobilität. Um diese zu stärken, engagiert sich zurzeit auch der Seniorenbeirat für die Einrichtung einer Bürgerbuslinie, die in Wallenhorst ins Rollen gebracht werden soll. „Hier hat sich mittlerweile eine Kerngruppe gebildet, die das Vorhaben weiter vorantreibt“, berichtete die Beiratsvorsitzende aus den Gesprächen. Ebenfalls im Blick der Senioren: die Begegnung zwischen Alt und Jung. Spielplätze, die nicht mehr genutzt werden, sollen in generationsübergreifende Begegnungsplätze umgestaltet werden. Aktuell befindet sich der Seniorenbeirat in entsprechenden Planungsgesprächen mit der Gemeinde. Last but not least: die digitale Welt. Nach Kursen für Senioren im Umgang mit dem Handy stehen jetzt Schulungen für Laptop und Tablet auf dem Programm.

Gedichte und Gesang

Für skurrile Unterhaltung sorgte zum Abschluss das Damentrio „Die Ältesten“, das sich mit Gedichten und Gesang dem Thema Alter, Sterben und Tod nähert. Ein Mix, der jedoch nicht beim gesamten Publikum ankam. Einige Besucher verließen den Ratsitzungssaal vorzeitig.