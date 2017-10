Angebot im Ruller Haus Kochen, backen und lesen bei den Lesetagen in Rulle

Wallenhorst. „All you can eat“, lautete das Motto der von Stephanie Scholze organisierten Herbstlesetage für Grundschulkinder im Ruller Haus. Das Konzept, selbst zu kochen und zu backen und neue Bücher kennenzulernen, kam bei den Kindern sehr gut an.

Aufgrund des Feiertags in dieser Woche fielen die Lesetage des Ruller Hauses einen Tag kürzer aus als sonst üblich: Am Mittwoch standen vor allem Basteln und Malen auf dem Programm, am Donnerstag wurde gebacken und gekocht und am Freitag war Filmtag. An allen Tagen galt: Morgens kamen 16 Erst- und Zweitklässler ins Ruller Haus, nachmittags genauso viele Dritt- und Viertklässler. Viele waren „Stammgäste“ der Lesetage. „Das Thema ,All you can eat‘ kam sehr gut an, wir waren schnell ausgebucht“, erklärte „Liesa“, die eigentlich Stephanie Scholze heißt. Sie ist Referentin für Leseförderung und Literaturerziehung und Liesa steht für „Lesen ist ein starker Anfang“.

Die Vorarbeit ist geleistet

Am Dienstag hatten Liesa und ihr Team vier Stationen vorbereitet: An einem bemalten die Kinder Plätzchentüten, an einem anderen erstellten sie Apfelmus-Etiketten, an der dritten Station wurden die Rezepte aufgeschrieben und an der vierten Einlagen für Rezeptbücher fabriziert. „Das Basteln hat am meisten Spaß gemacht“, fand Emma (7), während Luis (6) am liebsten malte.

Es duftet herrlich im Ruller Haus

Am Donnerstag zog ein besonderer Duft durch das Ruller Haus: Es roch nach Keksen, Brot und Apfelmus. „Heute wird an einer Station der Brötchenteig gemacht und an der zweiten der Keksteig, an der dritten werden die Äpfel für das Apfelmus vorbereitete und an der vierten Kekse ausgestochen und verziert“, erklärte Liesa, die den Überblick hatte. Lennard (7) gefiel beim Keksausstechen besonders: „Hier kann ich Teig naschen.“ Und Solveig stellte später mit Blick auf ein Blech verzierter Plätzchen fest: „Die sind voll schön.“ Derweil formte Niklas (8) hoch konzentriert kleine Rundlinge aus dem selbst gemachten Brötchenteig. Die fertigen Brötchen blieben später im Ruller Haus, während die Kinder ihre Kekse und das Apfelmus mit nach Hause nehmen durften.

Film und Brötchen

Die selbst gemachten Brötchen aßen die Kinder am letzten Tag der Lesetage zusammen mit ihren Eltern. Vorher schauten sie jedoch noch den Film „Ratatouille“. Im Mittelpunkt steht die Ratte Rémy, und die hat eine große Leidenschaft: Kochen.

Gelesen wird immer

Natürlich durfte das Lesen nicht zu kurz kommen: Liesa las stets zu Beginn und zum Ende jedes Lesetags vor, wobei die Erst- und Zweitklässler einen absoluten Favoriten hatten: „Nina holt Papa aus dem Knast“ von Marcus Sauermann und Silke Brix-Henker. Ein echtes Rezept zum Nachkochen stand hingegen in „Die Olchis. Olchi-Opa kocht Spaghetti“ von Erhard Dietl und Barbara Iland-Olschewski. Außerdem las Liesa zur Begeisterung der Kinder auch noch aus „Agathe bleibt wach“ von Meike Haberstock und „Mama Muh geht schwimmen“ von Jujja Wieslander vor.