„Männer trauern anders“ Neue Trauergruppe für Männer in Wallenhorst

Wallenhorst. „Männer trauern anders als Frauen“, sagt die Wallenhorster Pastoralreferentin Regina Holzinger-Püschel. Deshalb organisiert sie eine Trauergruppe für Männer.

Die 61-Jährige, die unter anderem Theologie studiert hat, ist seit 1. August in Wallenhorst tätig. „Es war immer klar, dass ich in den Pastoralen Dienst gehen möchte“, sagt sie. Sie war viele Jahre in den Pfarreien, hat eine Hospiz- und Beratungsausbildung absolviert. Zehn Jahre lang war sie im Krankenhaus in Sögel und in Vechta als Krankenhausseelsorgerin tätig. Im Interview erzählt die Mutter von vier erwachsenenden Kinder, was hinter der Trauergruppe für Männer steckt.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Trauergruppe für Männer zu organisieren?

Im Krankenhaus in Sögel habe ich eine Mauritzer Franziskanerin kennengelernt. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es viele Männer gibt, die ihre Frau verloren haben. Wir haben überlegt, wie viele Männer wir kennen, die ihre Partnerin oder Ehefrau verloren haben und in wie kurzer Zeit das gewesen ist. Wir haben uns gefragt, wer kümmert sich eigentlich um diese Männer? Ich wusste von Jüngeren, die ihre Partnerin verloren haben, dass die berufstätig sind, aber viele Trauerkreise vormittags oder nachmittags sind. Ich habe dann die Männer, die wir kannten, angeschrieben. Denn Männer trauern anders.

Inwiefern trauern Männer anders?

Meine Generation und viele andere sind mit der Erziehung groß geworden, „ein Junge weint doch nicht“ und „Indianer kennen keinen Schmerz“. Wenn wir über Gleichberechtigung und gleiche Bezahlung von Frauen sprechen, ist das immer aus der Frauensicht. Aber es geht niemand hin und sagt, Männer dürfen auch genauso gefühlvoll oder sensibel sein. Von ihnen wird noch immer erwartet, dass sie die Stärkeren sind – das entspricht meist auch ihrem Selbstbild. Sie sollen mit dem Verlust anders umgehen. In der Trauergruppe haben sie gemerkt, da gibt es jemanden, dem es genauso geht, der den Verlust der Partnerin, die ja oft den Alltag geregelt hat, genauso empfindet und der auch hilflos oder ohnmächtig und traurig ist. Überall, wo ich über die Idee einer Trauergruppe nur für Männer erzähle, habe ich offene Ohren gefunden. Der Bedarf scheint enorm zu sein.

Wie läuft eine Trauergruppe zum Beispiel ab?

Es wird erst einmal ganz offen sein. In der Trauer sind wir zunächst einmal alle Mensch. Und alle Menschen haben das Recht, über einen Verlust zu trauern. Wir fragen, was möchten und brauchen die Männer? Es kann sein, dass sich Rituale entwickeln. In Sögel war es nach einigen Monaten so, dass es der erste Todestag einer Frau war, die ich begleitet hatte und deren Mann in der Gruppe war. Bei dem folgenden Treffen sind wir in der Krankenhauskapelle mit einem Impuls und der Rose von Jericho angefangen. Dann haben die Männer sich gewünscht, dass die Gruppe jedes Mal dort beginnt und die Rose von Jericho musste dabei sein. Das hat mir auch gezeigt, wie wichtig diese Rituale sind. Grundsätzlich gilt, die Teilnehmer bestimmen die Themen und entscheiden, wann sie kommen und wie lange sie bleiben.

Welche Erfahrungen haben sie in der Trauergruppe in Sögel gemacht?

Die Männer haben erzählt, wie lange es bei ihnen her ist, wie das Verhältnis war, wie sie damit umgegangen sind, wer in der Familie sie auffangen konnte. Aber es geht nicht nur ums Auffangen, sondern auch um gemeinsame Erinnerungen. Es fehlt diese Partnerin auf Augenhöhe. Männer sind es oft nicht so gewohnt, außerhalb ihrer Arbeit nach draußen zu gehen, höchstens zum Beispiel in einem Kegelclub oder Sportverein. Aber sie haben häufig nicht diese Bandbreite an Bekannten wie Frauen, bei denen sie über die persönlichsten Dinge reden mögen.

Was sind noch Probleme?

Menschen setzen sich nicht gerne mit der Trauer des anderen auseinander. Viele erleben nach einem Trauerfall, dass andere dann die Straßenseite wechseln. Das verletzt viele Trauernde. Das ist auch ein Zeichen für unsere Unsicherheit in dem ganzen Umgang mit Trauer. Man weiß nicht, was man sagen soll und dann wird oft zu Phrasen gegriffen. Solche Ratschläge sind dann wirklich eher Schläge.

Warum ist es so wichtig, sich mit Trauer auseinanderzusetzen?

Weil Trauer, die ich nicht verarbeite, die ich nicht formuliere, die ich in mich hineinfresse, etwas blockieren kann. Es macht etwas für das ganze Lebensgefühl und für das Nach-Vorne-Schauen aus. Der Verlust ist ja dadurch nicht weg, dass ich an einer Trauergruppe teilnehme. Die Trauer hilft mir, weiter zu kommen und nicht bei dem negativen Verlusterlebnis stehen zu bleiben. Ein Mann hat zum Beispiel seine Frau sehr plötzlich verloren und gesagt: „Jetzt bin ich ganz alleine“. Das hat seine Tochter sehr verletzt. Da ist mir deutlich geworden, es ist nicht dasselbe, es fehlt die Partnerin auf Augenhöhe, die die gleichen Erinnerungen hat. Das kann kein anderer nachholen, das ist eine ganz einmalige Beziehung.

Wie sieht Ihre Rolle als Frau in einer solchen Gruppe aus?

Es gab in Sögel eine Frau, die in diese Männergruppe hinein wollte. Das haben die Männer abgelehnt. Sie wollten unter sich bleiben. Ich bin hingegen akzeptiert worden, weil ich das aus der Funktion der Begleiterin gemacht habe. Das war das Entscheidende. In dieser neuen Gruppe werden wir als „gemischtes Team“ die Begleitung übernehmen. Thomas Achenbach als Trauerbegleiter und ich als Trauerbegleiterin und Pastoralreferentin. So ist es für mich auch eine neue Erfahrung, die Gruppe mit einem Mann zu leiten. Ich kann mir vorstellen, wenn sich herausstellen würde, dass das ein Unterschied ist, ob ich da bin oder wir beide das machen oder ob der männliche Begleiter das allein macht, mich daraus zurückzuziehen. Mir ist wichtig, was den Männern gut tut.

Wie gehen Sie mit dem um, was Sie hören und erleben?

Ich lasse es erst einmal zu. Ich lerne dazu. Ich habe eine Kirche, wo ich hingehen kann. Und manchmal beschäftigt es mich auch noch eine Weile. Aber das ist so in Ordnung.