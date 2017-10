Vorverkauf beginnt am 4. Oktober Ombre di Luci treten in der Hofstelle Duling in Wallenhorst auf

Ombre di Luci treten in der Hofstelle Duling in Wallenhorst auf MEC öffnen

Für viele gehören ihre Konzerte in der Hofstelle Duling wie Plätzchen zur Adventszeit: Ombre di Luci. Foto: Maik Reishaus

Wallenhorst. Wenn es Advent wird in Wallenhorst, ist immer auch die Zeit von „Ombre di Luci“ gekommen. In diesem Jahr treten die „Schattenlichter“ aus Osnabrück am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Hofstelle Duling auf.