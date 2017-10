Als Pflege zuhause noch ein Fremdwort war Westerfeld Sozial-Einrichtungen feiert 25. Jubiläum in Rulle

Wallenhorst. Großer Bahnhof an der Seniorenresidenz am Haus Wittekindsburg in Wallenhorst-Rulle: Der Pflegedienst Westerfeld Sozial-Einrichtungen feierte am Wochenende sein 25. Jubiläum und 500 geladene Menschen feierten mit. Klienten, Gäste aus der Region, aus der Wirtschafts- und Kommunalpolitik, Partner und Ärzte, die die medizinische Versorgung der älteren Menschen sicherstellen.

Trotz der weiteren Unternehmensstandorte in Belm und Osnabrück-Dodesheide haben sich die Gründer Christian und Lorena Westerfeld ganz bewusst für das Haus Wittekindsburg in Rulle als Ort für die Jubiläumsfeier entschieden: „Hier hat vor 25 Jahren alles angefangen“, erinnerte der gebürtige Ruller Christian Westerfeld in seiner Begrüßung an die Gründungszeit. Ein Kinderzimmer in ihrem Privathaus haben die Eheleute anfänglich als Büro genutzt, als sie im Oktober 1992 mit einem ambulanten Pflegedienst starteten. Mit diesem Angebot nahmen die Westerfelds seinerzeit eine Vorreiterrolle ein, denn das Thema Pflege zuhause war zu diesem Zeitpunkt weitgehend unbekannt. Er habe ein Pflegeangebot schaffen wollen, bei dem die Menschen zuhause versorgt werden können, erläuterte Westerfeld, der zuvor langjährig als Krankenpfleger auf einer Intensivstation tätig war.

90 Mitarbeiter

Das Interesse der älteren Menschen an dieser anderen Form der Unterstützung und Pflege sollte ihm Recht geben und somit wuchs auch das Angebot: 1999 kam das Haus Lindenstraße in Belm dazu, wo auch die Konzepte Tagespflege sowie betreutes Wohnen in Seniorenwohnungen umgesetzt wurden. 2003 folgte die zweite Tageseinrichtung in Rulle und wird seit 2008 durch das Angebot der Seniorenresidenz ergänzt. Ebenfalls Seniorenwohnungen bietet das Haus Sonnenhügel in der Dodesheide, das 2008 errichtet wurde. 3000 Menschen haben in den vergangenen 25 Jahren die Dienste des Unternehmens in Anspruch genommen. 90 Mitarbeiter sind mittlerweile bei Westerfeld beschäftigt. Ihnen galt Christian Westerfelds besonderer Dank: „Nur durch unsere Mitarbeiter sind wir das geworden, was wir heute sind.“ Für die Zukunft wünscht er sich bessere Rahmenbedingungen in der Pflegebranche: „Die gesellschaftliche Akzeptanz der Pflegekräfte sollte sich in einer entsprechenden Vergütung niederschlagen.“

Hohes Risiko

Unter den zahlreichen Gratulanten waren auch kommunale Politikvertreter. Alfred Lindner (CDU), stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Wallenhorst, würdigte vor allem den Unternehmersinn des Ehepaars: „Sie sind hohes unternehmerisches Risiko gefahren, und wer das macht, macht das nicht nur für sich, sondern auch für andere.“ Der Belmer Bürgermeister Viktor Hermeler (parteilos) stellte die hohe Bedeutung der Pflege heraus: „Sie kümmern sich um die Menschen, die nach dem Krieg unseren Wohlstand erarbeitet haben.“ Aufgabe der Politik sei es, für „eine auskömmliche Finanzierung der Pflege“ zu sorgen.

Mit einem „Tag der offenen Tür“ ging die Feier im Anschluss an den offiziellen Teil für Freunde, Interessierte und Heimbewohner weiter. Elfriede Mummhardt, die seit zehn Jahren in der Seniorenwohnanlage in Belm lebt, ist der Einladung zu der Jubiläumsfeier gerne gefolgt: „Man kann sich auf diese Weise dankbar erweisen“, sagt die 93-Jährige. Sie schätzt die Vorzüge des betreuten Wohnens an der Lindenstraße: „Man fühlt sich wie zuhause und ist rund um die Uhr versorgt.“

Für seine Mitarbeiter hatte sich Christian Westerfeld ein besonderes Dankeschön überlegt: Der renommierte Zauberkünstler David Lavé, der bereits am Nachmittag für Unterhaltung gesorgt hatte, gab für das 90-köpfige Team am Abend eine Privatvorstellung.