Vortrag vor den Kolpingsenioren Hollager Pastor über Luther, Verletzungen und Annäherungen

Wallenhorst. Das 500. Jubiläum der Reformation haben die Hollager Kolpingsenioren zum Anlass genommen, den Pastor der evangelischen Andreas-Gemeinde, Friedemann Keller, zum 60-Plus-Frühstück einzuladen.

Im Philipp-Neri-Haus stellte sich Keller den Fragen der 60 Gäste zur Reformation, zu Martin Luther und dem Fortschritt der Ökumene.

Die Geschichte der Reformation ist auch eine Geschichte der Verletzungen und erbittert durchgesetzten Abgrenzung zwischen Katholiken und Protestanten. Daran erinnerte Pastor Keller beispielhaft zu Beginn seines Vortrags: Als Katholik eine evangelische Kirche zu betreten, galt mitunter als „Todsünde“, und selbstverständlich ließ man sich als Protestant nicht bei einem katholischen Schuster die Schuhe besohlen.

Das Verhältnis der Glaubensrichtungen in der Vergangenheit auf derartige Nickeligkeiten zu reduzieren, greife jedoch zu kurz: „Die Konfessionen haben immer wieder Schritte aufeinander zu gemacht“, stellte Keller heraus. Denn so weit seien Katholiken und Protestanten gar nicht auseinander. So enthält das Gotteslob, das Gesangbuch der Katholiken, allein 35 Lieder aus der Feder Martin Luthers: Das Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ zum Beispiel, das Keller trotz der herbstlichen Jahreszeit gemeinsam mit der Frühstücksgesellschaft anstimmte. Mit Gebet und Gesang auf die Worte Gottes eine Antwort zu haben, sei Luther ganz wichtig gewesen und zu einem Markenzeichen des Protestantismus geworden. Auch die katholische Kirche habe davon profitiert: „Ohne diese Ideen würde es sie heute nicht mehr geben“, zitierte Keller den Domkapitular und Ökumene-Beauftragten des Bistums Osnabrück, Reinhard Molitor.

Kein Heiliger

Trotz aller Verdienste: Luther war kein Heiliger. Sein Verhältnis zu den Juden gilt als problematisch, gelinde ausgedrückt. Was er dazu sage, wollte ein Frühstücksgast von Friedemann Keller wissen. Der Zeitgeist sei seinerzeit antijüdisch gewesen und habe ermöglicht, dass Luther in Jugend und Ausbildung antisemitisches Denken eingebläut worden sei, erläuterte der evangelische Theologe das Ergebnis neuester Forschungen. Zugleich gab er zu bedenken: „Auch Menschen, die Großes geleistet haben, haben ihre Schwächen.“

Eine weitere Frage aus der Frühstücksrunde zielte auf Papst Franziskus ab, dem es in seiner bislang dreijährigen Amtszeit gelungen sei, der katholischen Kirche ein neues Gesicht zu geben: „Was würde Luther mit diesem Papst machen?“ Keller antwortete darauf nicht direkt, konstatierte aber, dass von dem katholischen Papst auch die evangelische Kirche profitiere: „Franziskus sorgt für eine positive Wahrnehmung von Religiosität und Kirche.“ Auch das Miteinander der Konfessionen sei mit diesem Papst einfacher geworden. Vieles, was vor Jahren noch undenkbar war, sei heute nahezu selbstverständlich. Ein Knackpunkt sei jedoch immer noch die gemeinsame Feier des Abendmahls oder der Kommunion, wie die Eucharistie bei den Katholiken genannt wird. Der Grund: „Nach dem Amtsverständnis der Katholiken muss die Wandlung von einem Priester vollzogen werden, der in der Nachfolge Petris steht“, erklärte Keller. Doch auch hier gelte: In der täglichen Praxis sei schon viel mehr möglich als früher. Er habe durchaus schon die Kommunion von einem Priester bekommen, der sehr wohl wusste, dass er evangelisch ist. Der Pastor der evangelischen Andreas-Gemeinde gab daher einem Frühstücksgast Recht, der einen ganz praktischen Ansatz verfolgt, wenn es um das Thema Ökumene geht: „Einfach machen“ nämlich.