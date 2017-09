Wie bewerbe ich mich richtig? Bewerbungstraining in der Wallenhorster Realschule

Wallenhorst. In dieser Woche trainierten die Schüler der 10. Klassen der Realschule Wallenhorst mit Dirk Kache von der Barmer den korrekten Auftritt in einem Bewerbungsgespräch.

Wie begrüße ich den Personalchef beim Bewerbungsgespräch? Was ziehe ich an? Wie präsentiere ich mich am besten? Solche und andere Fragen erörterte in dieser Woche Dirk Kache, Regionalgeschäftsführer der Barmer Krankenkasse, mit den Schülern der 10. Klasse der Realschule Wallenhorst. Wie jedes Jahr kam dabei auch die Videokamera zum Einsatz, mit der die kleinen simulierten Gespräche aufgezeichnet wurden. Die Videos wurden dann gemeinsam ausgewertet.

Wer bietet die Hand an?

„Es geht uns vor allem darum, den Schülern die Etiquette in dieser Situation näherzubringen“, beschreibt Kache das Training. „Wie reagiere ich beispielsweise richtig, wenn mir mein Gegenüber nicht die Hand anbietet?“ Richtig ist: Der Ranghöhere, also in dem Fall der Chef, bietet die Hand an. Gleiches gilt bei der Verabschiedung.

20 klassische Fragen

Aber auch während eines Vorstellungsgesprächs warten Fallstricke auf die Bewerber. 20 klassische Fragen hatte Kache mitgebracht. Jeder Schüler bekam in dem kurzen Gespräch einige davon zu hören. Fragen nach der Schule oder den Hobbys sind dabei ganz normal. „Ich erkläre den Schülern aber auch, welche Fragen zur Gesundheit oder dem Privatleben nicht gestellt werden dürfen“, so Kache.

Gut gerüstet

Julia zumindest findet das Training hervorragend. „Ich war schon sehr aufgeregt“, berichtet sie nach dem Bewerbungsgespräch. „Zu Anfang hatte ich etwas Angst, aber das hat sich schnell gelegt.“ Im Moment war ja auch alles noch ein Test. Für die Zukunft nimmt sie aber sicher einige wichtige Tipps mit: „So ein Training hilft bestimmt“, meint die Schülerin, egal, ob man nach der 10. Klasse weiter zu Schule gehe oder sich eine Ausbildungsstelle suche. „Selbst bei Schulen muss man sich manchmal bewerben“, weiß sie. In jedem Fall fühlt sie sich nach dem Training besser für die kommenden Bewerbungsgespräche gerüstet.