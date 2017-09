Kris Drever im Ruller Haus Folk aus Schottland – mal fröhlich, mal nachdenklich

Wallenhorst. Mit Kriss Drever und Ian Carr waren zwei internationale Stars der Folkszene im Ruller Haus zu Gast.

London, Berlin, Hamburg – und am Mittwochabend Rulle: Kris Drever ist ein Folk-Star, der die Bühne liebt. Gemeinsam mit seinem Kumpel Ian Carr ist der schottische Singer-Songwriter derzeit auf großer Tour.

Zweistimmig gesungen und virtuos gespielt

Eigene Songs, Klassiker und eine moderne und gleichzeitig klassisch-schlichte Interpretation des Genre Folks – zweistimmig gesungen und virtuos gespielt – präsentieren Drever und Carr. Mit weicher, sanfter Stimme, mal fröhlich, mal nachdenklich führte der Schotte durch das Programm. Den Folkfreunden in Rulle gefiel das. Trotz des ungewöhnlichen Termins mitten in der Woche waren sie recht zahlreich ins Ruller Haus gekommen.

Folk Singer of the Year

Aber nicht nur in Rulle kommt die Musik des Schotten gut an. Gerade erst hat BBC Radio 2 Drever als Folk Singer of the Year ausgezeichnet und den Song „If wishes were horses“ zum Best Original Song des Jahres gekürt. Schon früher konnte er die begehrte Auszeichnung mit seiner früheren Band Lau gewinnen. Heute ist er meist als Solokünstler unterwegs oder wie jetzt in Begleitung von Ian Carr.

Leben auf den Shetland-Inseln

Die Basis seiner Songs sei seine schottische Heimat, sagte Drever. Er kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Schon in seiner Kindheit auf Orkney habe er mit der Musik begonnen. Heute lebt er auf den Shetland-Inseln, „soweit wie es geht weg von Schottland und dennoch immer noch in Schottland“, wie Drever lachend erzählt.

Seinen kongenialen musikalischen Partner kennt Drever schon seit vielen Jahren. Mit Ian Carr habe er schon in unterschiedlichen Bands zusammengespielt, berichtete er. Zusammen seien sie nun schon seit einiger Zeit auf Tour. Entsprechend perfekt sind beide aufeinander eingespielt.