5769 Euro von Läufern und Sponsoren Hohes Spendenaufkommen beim 7. Wallenhorster Kreisellauf

Wallenhorst. 150 Läufer sind beim 7. Wallenhorster Kreisellauf für den guten Zweck gerannt. Jetzt steht das Ergebnis der Spendenaktion fest: Rund 5769 Euro gehen an die John-McGurk-Stiftung „Sportler 4a childrens world“ sowie Wallenhorster Vereine und Kindergärten.

Damit konnte das Spendenaufkommen des vergangenen Jahres, als 3971 Euro in die Kassen geflossen sind, noch einmal getoppt werden: „Die Steigerung ist vor allem den Sponsoren in der Gemeinde zu verdanken“, erklärte dazu Hans-Jürgen Klumpe. Der Vorsitzende des Marketingvereins „Wir für Wallenhorst“ organisiert die Aktion in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wallenhorst, dem TSV Wallenhorst, den Wallenhorster Pfadfindern sowie „Sportler 4a childrens world“. „Etwa über die Hälfte ist im Vorfeld über Spenden zusammengekommen“, erläuterte Detlef Kösters, der als zweiter Vorsitzender der John-McGurk-Stiftung für die Sponsorengewinnung zuständig ist. „Niemand sagt Nein“, lobte er die hohe Spendenbereitschaft der Wallenhorster Geschäftsleute.

Für benachteiligte Kinder

50 Prozent des Spendenaufkommens gehen an die „Sportler 4a childrens world“-Stiftung, die sich weltweit für benachteiligte Kinder einsetzt. „Wir freuen uns, dass diese großartige Summe zusammengekommen ist“, stellte Stiftungsgründer John McGurk fest. „Der Kreisellauf gibt uns immer den Push für das neue Jahr“, betonte der ehemalige Extremsportler mit Blick auf das Projekt 2018, das im Oktober startet. (Weiterlesen: 150 Läufer beim siebten Wallenhorster Kreisellauf)

Andere Hälfte für Wallenhorster Einrichtungen

Die andere Hälfte nutzen Wallenhorster Vereine und Kindergärten für Anschaffungen und Unternehmungen: Der TSV Wallenhorst will seine Sportler zu einer Bootstour auf der Hase einladen, die Wallenhorster Pfadfinder können nun dringend benötigte neue Zelte und Küchenutensilien kaufen. Neben dem St.-Raphaels-Kindergarten hat jetzt auch der St.-Franziskus-Kindergarten Mittel für neue Anschaffungen zur Verfügung. Letzterer will das Geld für Spielgeräte im Bewegungsraum einsetzen, wie Erzieherin Beate Amtmann mitteilte.

Gute Akzeptanz des Kreisellaufs

Bürgermeister Otto Steinkamp, der selbst schon zum 4. Mal die Strecke mitgelaufen ist, stellte die gute Akzeptanz des Kreisellaufs in Wallenhorst heraus: „Die Aktion hat sich super gut etabliert und ist für die Zukunft fest im Terminkalender verankert.“ Er freue sich schon auf das nächste Jahr. Dem schloss sich Organisator Hans-Jürgen Klumpe an und fügte lächelnd hinzu: „Wenn jeder noch einen Freund oder eine Freundin mitbringt, haben wir bei den Startgeldern schon die doppelte Summe.“

Hobbyläufer und ambitionierte Läufer

Der Wallenhorster Kreisellauf spricht seit sieben Jahren Kinder, Jugendliche, Hobbyläufer und ambitionierte Läufer an. Während die Kleinen beim Sponsorenlauf Runden um den Sportplatz sammeln, laufen die Großen viermal 2,5 Kilometer von Kreisverkehr zu Kreisverkehr durch den Ort. Die Veranstalter hatten vor zwei Jahren die Streckenführung von einem 10 Kilometer-Lauf auf einen Vier-Runden-Kurs abgeändert, so dass für jeden Läufertyp etwas dabei ist.