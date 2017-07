Themen aus Kirche und Gesellschaft Sommerakademie der Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst startet

Die Sommerakademie der KEB Wallenhorst startet am 1. August in der Alten Schule (oben) in Rulle: Aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft sind Gegenstand der Treffen. Archivfoto: Michael Hehmann

Wallenhorst. Bereits zum dritten Mal lädt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) in Wallenhorst alle, die Lust haben, aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft in lockerer Atmosphäre zu erleben, zur Sommerakademie in die Alte Schule in Rulle ein. Beleuchtet wird am 1., 7. und 10. August das Wechselspiel zwischen Politik, Angst und Macht.