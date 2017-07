Stiftung rechnet mit 10.000 Besuchern Kinder- und Familienfest in Wallenhorst am 6. August

Wallenhorst. Zu Sonntag, 6. August, lädt die Bürgerstiftung Wallenhorst zum 15. Mal zum großen Sommerfest auf der Grünen Wiese im Wallenhorster Zentrum ein. Ein buntes Programm mit zahlreichen Darbietungen und Mitmach-Aktionen richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern.

„Unsere Idee ist ja, dass wir neben der gezielten Unterstützung einzelner Projekte etwa in der Jugend- oder der Seniorenarbeit einmal im Jahr die ganze Familie einladen, quasi als unser Geschenk an die Wallenhorster Öffentlichkeit“, umreißt der Bürgerstiftungs-Vorsitzende Jochen Bruhn die Motive der Stiftung, die auf eine Stärkung des Bürgersinns und des Gemeinschaftsgefühls abzielen. Da gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag ist, lasse sich der Besuch des Sommerfestes auch gut mit einem Einkaufsbummel verbinden.

Hochkarätiger Spielmöglichkeiten

„Ich kann eigentlich allen Eltern nur raten, ihren Kindern diesen Nachmittag nicht vorzuenthalten. Denn nirgendwo sonst kriegen sie ein so dichtes Angebot hochkarätiger Spielmöglichkeiten auf so engem Raum für so wenig Geld“, ergänzt Bruhn. Für 3 Euro „Flat-Rate“ können die Kinder ein Armband erwerben, das ihnen Zutritt zu allen Spielmodulen verschafft. „Das ist natürlich bei Weitem nicht kostendeckend“, so Bruhn, „aber dank vieler treuer Spender aus Bürgerschaft und Wirtschaft können wir auf diese Weise das Angebot für alle Wallenhorster Familien, auch solche mit schmalerem Budget, aufrecht erhalten.“

Wettkampfspiel und Reptilienschau

Und was dafür alles geboten wird: Das Wettkampfspiel „Active Circle“ und der beliebte „Power-Paddler“, die Kletter-Palme und das Vierer-Trampolin, der Monster-Truck und der gefürchtete Wabbelberg, das Kinderspielmobil mit der Kreativ-Spielecke. Hüpfburgen, der Hindernis-Parcours „Lucky Truck“, die Sternrutsche, das Laufradrennen für Kinder zwischen zwei und fünf Jahren, die Kletterwand und „Emma, die Lokomotive“ komplettieren die Möglichkeiten zum Toben, Spielen, Hüpfen und Klettern. Die Organisation wird professionell von dem „JoJo“-Gründer Jens Mehring und seinem Joylight-Entertainment-Team begleitet. Die „JoJos“ selbst warten mit ihrem „Live-Konzert für Kinder“ auf. Weiterhin werden die Kampfsportschule Oliver Schawe und eine Formation der Tanzschule „TABÜ“ aus Bramsche auftreten. Auch die Reptilienschau ist wieder vertreten.

50 Freiwillige

Die Aktivisten der Bürgerstiftung erhalten tatkräftige Unterstützung aus der Abgangsklasse der Realschule und aus der Jugendgruppe der evangelischen Andreasgemeinde. Mehr als 50 Freiwillige haben sich gemeldet, um beim Aufbau der Tombolagewinne mitzuhelfen, Lose zu verkaufen, im Cafeteria-Zelt Kaffee und Kuchen auszugeben und Hilfestellung bei verschiedenen Spielstationen zu leisten.

Grüne Wiese idealer Platz

Das Fest findet auch in der 15. Auflage auf der Grünen Wiese statt. „Ihr seid doch die Einzigen, die auf der Grünen Wiese noch etwas zustande bringen.“ Das hört das Organisationsteam um Jochen Bruhn in jedem Jahr von den Besuchern, und zwar vor dem Hintergrund, dass es schon vor zehn Jahren hieß, wegen des bevorstehenden Baubeginns des Arkaden-Centers werde es nun wohl letztmalig auf der Grünen Wiese stattfinden können. „Wir sind natürlich dankbar, dass wir diesen idealen Platz für das Fest weiterhin nutzen können“, sagt Bruhn dazu.