Schöne Ferien 2017 Ferienpass im Wallenhorster Rathaus erhältlich

Volles Programm: Auf den gut 150 Seiten des Programmheftes finden sich vielfältige Angebote zur Feriengestaltung. Foto: André Thöle

Wallenhorst. Damit in den Sommerferien auch bei denen, die nicht verreisen, keine Langeweile aufkommt, beteiligt sich die Gemeinde Wallenhorst auch in diesem Jahr wieder an der Ferienpassaktion der Stadt Osnabrück.