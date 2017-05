Ausschuss lobt Stefan Sprenger Wallenhorst: Klimaschutzmanager soll weitermachen

Wallenhorst. Die Gemeinde Wallenhorst will ihr 2014 beschlossenes „Integriertes Klimaschutzkonzept“ fortführen. Der Umweltausschuss beschloss dafür unter anderem, den bis März kommenden Jahres laufenden Vertrag des Klimaschutzmanagers Stefan Sprenger bereits jetzt um zwei Jahre zu verlängern.

So viel Zuspruch ist selten: Er habe dem Klimaschutz in Wallenhorst ein Gesicht gegeben, er weise dem Klimaschutz eine ganz eigene Rolle zu, er sei „immer bereit, auf die Leute einzugehen“, „super Sache, weiter so“ – fraktionsübergreifend würdigten die Mitglieder des Wallenhorster Umweltausschusses die Arbeit des Klimaschutzmanagers Stefan Sprenger. Der hatte am 1. April 2015 seinen Dienst angetreten, um das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ der Gemeinde mit Leben zu füllen – und er hat seinen Job bislang offenbar gut gemacht.

„Ganz viele Haken gemacht“

„Ich habe das Klimaschutzkonzept noch einmal hervorgeholt und ganz viele Haken gemacht“, sagte etwa Dirk Hagen (CDW/W) in Anspielung an die 41 Maßnahmen, die das 2012/2013 entwickelte und 2014 verabschiedete Konzept vorsieht. Auch Bürgermeister Otto Steinkamp (parteilos) würdigte die Leistung des Klimaschutzmanagers: „Stefan Sprenger lebt dieses Thema, er bringt dieses Thema voran“, sagte er und warb dafür, die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts „auch in den kommenden Jahren“ fortzusetzen.

Eigenanteil von 36.000 Euro im Jahr

Konkret will die Verwaltung hierfür einen Förderantrag beim Bundesumweltministerium (BMU) stellen, das die zunächst auf drei Jahre, also bis 31. März 2018, befristete Stelle des Klimaschutzmanagers für zwei weitere Jahre mit 40 Prozent bezuschussen soll. Von den zu erwartenden Personalkosten in Höhe von 50.000 Euro pro Jahr müsste die Gemeinde dann 30.000 Euro selbst tragen, hinzu kämen nach Schätzung der Verwaltung Sachkosten und Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von circa 10.000 Euro, für die der Eigenanteil dementsprechend bei 6000 Euro läge. In Summe müssten also jeweils 36.000 Euro in den Haushalten für 2018 und 2019 berücksichtigt werden. Für die ersten drei Jahre beträgt der Zuschuss des BMU zu den Personalkosten 65 Prozent.

Einhellige Zustimmung

Der Umweltausschuss nahm die Beschlussvorlage einstimmig an. Stimmt am 20. Juni auch der Rat zu, kann die Förderung beantragt werden – und Sprengers Vertrag vorzeitig um zunächst zwei Jahre verlängert werden.