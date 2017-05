Kolpingsfamilie lädt ein Jetzt anmelden für Kubb-Turnier in Wallenhorst-Hollage

Wallenhorst. Die Kolpingsfamilie Hollage veranstaltet wieder ihr beliebtes Wikingerschachturnier Kubb, und zwar am Samstag, 2. September. Eingeladen sind alle Mitglieder, Kolpingsfamilien des Bezirkes, Freundeskreise, Nachbarschaften, Familien, Betriebsmannschaften sowie Vereine und Verbände der Gemeinde Wallenhorst.

In der Zeit von 11 Uhr bis circa 19 Uhr soll der Meister des Kubb auf dem Hollager Sportplatz an der Uhlandstraße ermittelt werden. Der Sieger erhält einen Wanderpokal sowie einen laut Kolpingsfamilie attraktiven altersgerechten Preis. (Weiterlesen: Warum die Hollager Kolpingsfamilie im Kubb-Fieber ist)

Gespielt wird in Mannschaften mit sechs Spielern, wobei Alter und Geschlecht keine Rolle spielen. Die Startgebühr je Mannschaft beträgt zehn Euro. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an Christian Speer (c.speer@kolping-hollage.de), der auch für weitere Auskünfte gern zur Verfügung steht. Es können maximal 40 Mannschaften teilnehmen. Der Eingang der Anmeldung entscheidet über Teil- bzw. Nichtteilnahme.

Spezielles Kinderturnier

Sollten sich genügend Kindermannschaften anmelden, wird ein separates Kinderturnier austragen, kündigen die Organisatoren an. Das Höchstalter für die Teilnahme in Kindermannschaften beträgt 14 Jahre.

Speisen und Getränke gibt es zu familienfreundlichen Preisen. Der Reinerlös dieses Turnieres wird dem Pfarrfesterlös der katholischen Kirchengemeinde St. Josef Hollage zugerechnet und der eigenen Jugendarbeit zugutekommen.

Für die teilnehmenden Mannschaften besteht übrigens die Möglichkeit, sich zu Trainingszwecken und gegen Hinterlegung eines Pfandes in Höhe von 40 Euro ein Kubb-Spiel auszuleihen.