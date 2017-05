Jahrgangstreffen 1957 Als die Wallenhorster Schule fast eingestürzt wäre

Wallenhorst. Der Jahrgang 1957 der Volksschule Wallenhorst hat sich jetzt 60 Jahre nach dem Schulabschluss wieder getroffen. Besonders ist den ehemaligen Schülern die Zeit in Erinnerung geblieben, als sie nicht in der Schule unterrichtet wurden.

Das Schulgebäude gegenüber der Kirche durften sie nicht mehr betreten: Einsturzgefahr wegen Pfusch am Bau. Stattdessen wurde in der Anna-Kapelle oder auf der Bühne des Hotels Bitter geschrieben und gerechnet. Außerdem in der Gaststätte Steinbrink, die heute „Zur Nassen Heide“ heißt. Dort trafen sich auch die Männer und Frauen, die gemeinsam auf der Schulbank gesessen haben. „42 Jungen und Mädchen waren wir damals“, berichtet Ursula Thöle. „24 sind zu unserem Wiedersehen gekommen.“ Allzu weit hatten es die meisten allerdings nicht. „Wir sind alle in der Gemeinde oder im Umland geblieben.“

Auf der Bühne zog es fürchterlich

In der Anna-Kapelle war es sehr eng, auf der Bühne des Hotels Bitter zog es fürchterlich. „Das waren eigentlich unmögliche Zustände“, erinnert sich Ursula Thöle. Das Schulgebäude am Kirchplatz durften sie nicht mehr betreten. „Jemand hatte die Träger zu kurz eingebaut, das war eine Aufregung damals.“ Aber der Unterricht musste irgendwie weitergehen, während der Schaden an der alten Schule behoben wurde, was fast ein Jahr dauerte. „Wir mussten öfter umziehen, zum Beispiel auch in die alte Kirche.“ Dicke Pullover waren wichtiger denn je. „Als wir zum Beispiel auf der Bühne im Hotel Bitter saßen, war es kalt. Der Wirt heizte schließlich nicht extra für uns.“

Gottesdienst gab gute Noten

Eines schönen Tages ging es dann endlich wieder in die Schule zurück. Heute ist das Gebäude von 1908 ein Wohn- und Geschäftshaus, die Einsturzgefahr ist lang vergessen. Für die Schüler ging der Alltag wie gewohnt weiter, ohne ständiges Umziehen. Morgens ging es erst in den Gottesdienst. „Je öfter man teilnahm, desto besser war die Note in Religion“, erinnert sich Ursula Thöle. Das Schönste an der Schule sind ja bekanntlich die Pausen. Der Pausenhof war dort, wo heute der kleine Parkplatz gegenüber des Rathauses ist.

Fräulein Lehrerin mit Hosen

Jedes Jahr übernahm ein neuer Klassenlehrer den Jahrgang. „Fräulein Mengel hat uns besonders beeindruckt, sie war eine der ersten Frauen, die Hosen trug, das gab es damals gar nicht.“ Das Fräulein hat dann geheiratet und ist nach Chicago gezogen. „Wir haben nie wieder etwas von ihr gehört.“