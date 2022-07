Am Freitagabend gegen 22:45 Uhr kam es zu einem schweren Unfall in Wallenhorst-Hollage. Später verstarb der 69-Jährige im Krankenhaus. FOTO: Michael Gründel up-down up-down Polizei muss Gaffer vertreiben 69-jähriger Wallenhorster verstirbt nach Sturz mit E-Bike Von Jean-Charles Fays | 02.07.2022, 13:33 Uhr | Update vor 18 Min.

Ein 69-Jähriger ist am Freitagabend in der Uhlandstraße im Wallenhorster Ortsteil Hollage mit seinem E-Bike gestürzt und später im Krankenhaus verstorben. Die Polizei kritisiert in einer Mitteilung, dass sie bei der Unfallaufnahme Gaffer vom Ort des Geschehens verweisen musste.