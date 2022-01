Wallenhorst. Kontaktbeschränkungen, Test- und Maskenpflicht. Corona bedroht das gesellschaftliche Leben und insbesondere den Kulturbetrieb. Doch es gibt auch viel Hoffnung. Da lohnt sich ein Blick auf kleinere Gemeinschaften.

Ein Gespräch mit Maria Hartelt offenbart Licht und Schatten in der Musikszene. Die Regionalkantorin für das Dekanat Osnabrück-Nord betreut mehrere Chöre. Ihre Bilanz: Alle Chöre sind zusammengeblieben. Die größten Probleme sieht sie allerdings bei einzelnen Musikern. Sie habe viel Kontakt zu denen und die berichteten ihr, dass ihre Kalender 2022 noch leer sind. Dabei sei Musik für die Seele sehr wichtig und „wenn die Musik stirbt, stirbt auch ein Teil der Gesellschaft“, sagt Hartelt.

Chöre bleiben stabil

Um die Chormitglieder zusammen zu halten, hat sie zahlreiche Aktionen gestartet, wurden Videos und Aufzeichnungen produziert und jede Auftrittsmöglichkeit in Gottesdiensten genutzt, auch wenn es zeitweise nur zwei Sänger oder Sängerinnen waren. So haben die Chöre immer wieder dazu beigetragen, die Gottesdienste nicht allzu trostlos erscheinen zu lasen. Nun sei sie beim Bistum angestellt, aber vor allem die drei Männergesangvereine in ihrem Umfeld, die mit nebenberuflichen Chorleitern arbeiten, stünden vor größeren Problemen. Mit Freude berichtet sie, dass Kinderchöre offenbar wieder im Kommen sind. Hier habe es sieben oder acht Neuanmeldungen in jüngster Zeit gegeben. Um auch hier das Gruppenerlebnis aufrecht zu erhalten, hat Hartelt gerade eine Fotoaktion gestartet und die schönsten Bilder aus den Weihnachtsferien zu einer Collage verarbeitet und bringt die den Kleinen ins Haus.

Absagen im Hollager Hof

Nach wechselhaften Monaten im Corona-Krisenmodus zieht Stefan Gutendorf vom Hollager Hof eine düstere Bilanz: „Das Heimathaus findet derzeit nicht statt“, sagt er. Die letzte Veranstaltung habe es dort mit dem Hobbymarkt im November gegeben. Aus dem Programm für das erste Halbjahr habe man wieder einiges absagen müssen wie die Winterwanderung oder das Grünkohlessen. Trotzdem will Gutendorf nicht klagen. Er ist dankbar, dass die Mitglieder dem Verein die Treue halten. Ein Problem sei, dass immer neue Verordnungen es den Vorständen erschwerten, Veranstaltungen zu planen. Unter solchen Bedingungen sei es auch schwierig, junge Leute als Nachwuchsmitglieder zu gewinnen. Finanziell sei es für den Verein problematisch, wenn Künstler engagiert würden, das könne man nicht endlos aushalten. Sehr traurig sei allerdings, dass man die Mitglieder nicht mehr sehe. Gutendorf versucht tapfer, zu planen, was unter den jeweils gültigen Bedingungen machbar und verantwortbar erscheint. Von der Politik wünscht er sich jedoch mehr Planbarkeit und ein Reglement, das frühzeitig erkennen lässt, wohin die Reise geht.

Kosten laufen weiter

Gerda Fleddermann vom Ruller Haus ist aktuell damit beschäftigt ein Programm bis zum Sommer zusammenzustellen. Allen Problemen zum Trotz sagte sie „Wir müssen etwas machen, damit das Ruller Haus lebt und die Künstler leben.“ Nach dem Motto, „Planen, was verantwortbar erscheint und hoffen, dass es gut geht?“ „Ja – genau so“, sagt Fleddermann. Festhalten will sie am Montagskino. Da kommen kaum 20 Leute, aber das verteile sich gut. Für Mitte Februar ist auch ein Konzert mit Thomas Leuschner geplant und auch das Gartenforum soll wieder erwachen. Mit all diesen Angeboten will man sich den kulturinteressierten wieder in Erinnerung rufen und ein Lebenszeichen aussenden. Dass hat offenbar auch einen finanziellen Aspekt. „Das Haus gehört zwar dem Verein, aber es kostet auch Unterhalt“, sagt Fleddermann. Dabei gelte es zu beachten, dass die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde an der Kulturcard hängt. Doch die sparten sich derzeit viele Bürger, weil es in ihren Augen nicht genügend attraktive Angebote gibt. Andere seien eher ängstlich und mieden generell Menschenansammlungen, beschreibt sie den Spagat.

Zuversicht in Bissendorf

Eine Erfahrung, die auch Gela Rothe von Kubiss teilt. Der Verein hat gerade an der Mindener Straße in Bissendorf den Antiquitätenladen von Lothar Nordmann als neue Location übernommen. Hier will man in kleinem Umfang wieder Lesungen anbieten,. Nachdem zum Jahresende alle Veranstaltungen abgesagt worden waren. Rothe blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Jammern hilft nicht weiter“ lautet ihre Devise. Deshalb plant sie auch bereits Ausstellungen und Ende Februar soll es sogar schon wieder ein Konzert in der Laurentius Kirchengemeinde in Schledehausen gaben. Vielversprechend auch die Ausstellung „Farbe trifft Schrott“ mit Wolfgang Himmel, unterstützt von Birgit Ukena und Ruth Trienen. Von Zuversicht zeugen auch Kulturfahrten nach Wuppertal und Worpswede. Für August steht sogar ein Jazzfrühschoppen auf dem Programm und im November will der Verein 25 Jahre Kubiss feiern.

"Panikmache"

In der Nachbargemeinde Belm geht es kaum weniger betriebsam zu. Uwe Sander von Bikult sagt, der Verein sei genauso aktiv wie in Vor-Corona-Zeiten. Trotzdem muss auch er feststellen, dass viele Veranstaltungen weniger Besucher haben. Selbst PC-Kurse für Erwachsene oder Senioren würden nicht mehr so gut angenommen, weil die Leute einfach Angst haben, sich anzustecken. Finanziell stehe der Verein gut da und auch die Stimmung sei gut, erklärt Sander. Trotzdem hagele es immer wieder plötzliche Absagen. Nicht selten sei „Panikmache“ der Hintergrund. Viele Mitglieder seien älter, die würden sich schnell abschrecken lassen, obwohl sie geimpft und sogar geboostert seien. So habe man zuletzt eine Weihnachtsmarktfahrt nach Nordrhein-Westfalen geplant. Der gecharterte Bus mit 40 Plätzen sei bei 38 Reservierungen ausgebucht gewesen. Dann gab es immer mehr Rückzieher und zum Schluss wollten nur noch 15 Personen mitfahren.