Liegt's an Omikron? Corona-Zahlen in Wallenhorst hoch wie nie

Hoch wie nie sind derzeit die Infektionszahlen in Wallenhorst.

Marcus Alwes

Wallenhorst . Die Corona-Zahlen in Wallenhorst liegen dieser Tage erstmals im dreistelligen Bereich. Einen besonderen Schwerpunkt gibt es nach Auskünften des Gesundheitsdienstes nicht. Liegt's an Omikron?

Der vorläufige Spitzenwert war am 10. Januar erreicht: 119 Corona-Infektionen in Wallenhorst vermeldete der gemeinsame Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis Osnabrück zu Wochenbeginn. Am Dienstag sank die Zahl leicht ab auf 114. Erstmal