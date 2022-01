Mehrere Unfälle ereigneten sich am Montagmorgen wegen glatter Straßen in und um Osnabrück. Beim Unfall in Wallenhorst wurden zwei Personen verletzt.

Wallenhorst. In und um Osnabrück wurden am Montagmorgen mehrere glättebedingte Unfälle gemeldet. In Wallenhorst wurden bei einem Frontalzusammenstoß zwei Autofahrer verletzt. An den beiden Autos entstanden Totalschäden.

Ein 28-jähriger Mann aus Wallenhorst befuhr gegen 7.50 Uhr den Fürstenauer Weg aus Osnabrück in Richtung Hollage. Kurz hinter der Unterführung der A1 verlor er glättebedingt die Kontrolle und geriet in den Gegenverkehr. Sein Auto traf ein e