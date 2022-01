Auto kommt in Wallenhorst von Straße ab und landet kopfüber im Graben

Auf glatter Fahrbahn hat eine Frau am Vormittag in Wallenhorst die Kontrolle über ihr Auto verloren.

NWM-TV

Wallenhorst. Eine Frau ist am Donnerstagvormittag in Wallenhorst mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug hat sich in der Folge überschlagen und ist auf dem Dach gelandet.

Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor 10 Uhr auf der Osnabrücker Straße kurz vor der Unterführung der B68. Auf glatter Fahrbahn habe die 73-jährige Autofahrerin, die in Richtung Wallenhorst unterwegs war, wegen nicht an die Witterungsver