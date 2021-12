Müllabfuhr leert weitere Biotonnen in Wallenhorst-Lechtingen an Silvester

Der Biomüll wird in dem betroffenen Bereich in Wallenhorst-Lechtingen an Silvester abgeholt. (Symbolfoto)

dpa/Patrick Seeger

Wallenhorst. In Wallenhorst-Lechtingen musste am Donnerstag, 30. Dezember, kurzfristig eine Tour zur Abholung des Biomülls abgesagt werden. Die braunen Tonnen werden jetzt an Silvester geleert.

Wie die Awigo mitteilt, musste die Abfuhr der braunen Tonnen am Donnerstag wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls kurzfristig abgesagt werden. So konnte der Biomüll im Bereich westlich der B68, Gruthügel nicht abgeholt werden.Die Awigo ha