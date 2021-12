Öffnungszeiten der Bäcker in Wallenhorst an Neujahr 2022

An Neujahr 2022 frische Brötchen zu bekommen, ist nicht so leicht. (Symboldbild)

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Wallenhorst. Den 1. Januar nutzen viele, um entspannt in das neue Jahr zu starten – inklusive leckerem Frühstück. Doch wo gibt es an diesem Tag frische Brötchen? In Wallenhorst hat kein Bäcker geöffnet, doch es gibt eine Alternative im Umkreis.

Die Filialen dieser Bäckereien in Wallenhorst bleiben geschlossenBerelsmannBrinkhege JustusRotherts BackstubenStößnerDiese Bäckerei im Umkreis öffnet am 1. Januar 2022Osnabrück: CoorsBahnhof: 6.30 bis 20.30 Uhr*Diese Liste erhebt keine