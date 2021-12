Hier werden in Wallenhorst die ausgedienten Tannenbäume abgeholt

Zur Abholung bereit: Ausgediente Weihnachtsbäume werden an die Straße gestellt, damit freiwillige Helfer sie einsammeln können. (Archivfoto)

Thomas Wübker

Wallenhorst. Die Weihnachtsgeschenke sind ausgepackt und der geschmückte Baum fängt vielleicht schon an zu nadeln. Doch wohin mit der Tanne, wenn sie ausgedient hat? In Wallenhorst finden Anfang kommenden Jahres wieder Sammelaktionen statt.

In Wallenhorst trotzen einige freiwillige Helfer nicht nur dem Winterwetter sondern auch Corona. Wie bereits im Vorjahr finden in der Gemeinde mehrere Tannenbaumsammelaktionen statt – und zwar am Samstag, 15. Januar. Unter Einhaltung d