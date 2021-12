Keine Weihnachtsbeleuchtung an Heiligabend - Symbolbild Blaulicht.

Patrick Seeger

Wallenhorst. Unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen hat ein junger Mann aus Westerkappeln am frühen Morgen von Heiligabend auf der B68 bei Wallenhorst seinen hochwertigen Porsche Panamera zerlegt.

Laut Polizeibericht war es gegen 5:40 Uhr, als der 25-Jährige Westerkappelner in Fahrrichtung Bramsche, in Höhe der Autobahnauffahrt, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit großer Wucht in die Mittelleitplanke prallte. Am Fahrzeug