Alexanderschüler in Wallenhorst verewigen sich mit Schullogo im Hof

Stolze Bauarbeiter: Julian, Paul, Bastian und Enrico (von links) von der Alexanderschule haben ihren Schulhof verschönert. Sie legten mit Natursteinen das Schullogo sowie das Logo von Eiffage in den Boden vor den Haupteingang.

Ursachenstiftung/Babette Rüscher-Ufermann

Wallenhorst. Vier Schüler der Alexanderschule in Wallenhorst haben in einer „Generationen-Werkstatt“ der Ursachenstiftung Osnabrück mit dem Straßenbauunternehmen Eiffage Infra-Nordwest das Schullogo in den Boden vor dem Haupteingang eingearbeitet.

Treffpunkt zum Abschluss der „Generationen-Werkstatt“ war die 2,2 mal 3 Meter große Fläche vor dem Haupteingang. „Das bringt Farbe auf unseren Schulhof“, stellte Schulleiter Arne Willms fest; dieses Ergebnis könnten die Jungen zufrieden all