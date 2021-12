Kindergarten-Neubau in Rulle: Was passiert am Prozessionsweg?

Blick in die Zukunft: So soll der Neubau des Kindergartens nach Plänen des Architekturbüros Kornhage und Schubert einmal aussehen.

Kornhage und Schubert Architektur und Ingenieur GmbH

Wallenhorst . Der geplante Neubau des St. Johannes-Kindergartens am Prozessionsweg in Rulle nimmt Form an. Der Wallenhorster Rat hat nun einem Planungsentwurf zugestimmt. Was kommt da auf die Ruller zu?

Zweigeschossig, zweiflügelig und viel Luft drum zu: Der Neubau des St.-Johannes-Kindergartens in Rulle entsteht nicht zuletzt unter der Prämisse, mehr Platz schaffen zu wollen. Die gegenwärtigen Räumlichkeiten am Kindergarten geraten bei de