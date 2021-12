Das Carsharing-Angebot in Wallenhorst wird erweitert.

Marcus Alwes

Wallenhorst . Das Car-Sharing-Angebot in Wallenhorst wird ausgebaut: In den kommenden vier Jahren hält die Stadtteilauto OS GmbH auch am Josefsplatz in Hollage ein Fahrzeug vor. Zum Bedauern einiger Ratsmitglieder muss vorerst ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zum Einsatz kommen.

Im Grunde wäre die Infrastruktur schon da: Bereits seit 2019 steht am Josefsplatz in Hollage eine E-Ladesäule. Die Naturstrom AG hat sie dort mit Fördergeldern des Bundes errichtet. Genau deswegen allerdings ist sie für den Ausbau des Carsh