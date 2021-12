Linie 582 fährt an der Rathausallee in Wallenhorst früher ab

Wegen einer Baustelle kommt es in Wallenhorst auf der Buslinie 285 zu Veränderungen. Der Bus fährt drei Minuten eher ab. (Symbolbild)

dpa/Lino Mirgeler

Wallenhorst. Die Buslinie 582 fährt von Wallenhorst-Rathausallee nach Osnabrück-Feldkamp und hat zwölf Haltestellen. Baustellenbedingt fährt der Bus ab Montag, 13. Dezember, in Wallenhorst drei Minuten eher ab.

Die zeitliche Anpassung wurde aufgrund einer Baustelle nötig, heißt es in einer Pressemitteilung der DB Regio Bus. Die bisherige Startzeit in Wallenhorst an der Haltestelle Rathausallee um 6.46 Uhr wird um drei Minuten auf die dann neue Abf