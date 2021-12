Die Vollsperrung betrifft den Bereich zwischen der Wiesenstraße in Wallenhorst und dem Moorweg in Pye. (Symbolbild)

dpa/Roland Weihrauch

Wallenhorst. Aufgrund einer Fahrbahnsanierung wird der Pyer Kirchweg ab Montag, 6. Dezember, bis voraussichtlich Mittwoch, 15. Dezember, für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Vollsperrung betrifft den Bereich zwischen der Wiesenstraße in Wallenhorst und dem Moorweg in Pye, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Wallenhorst.