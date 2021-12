Knapp 300 Kilogramm Kiwi haben Ria und Peter Papke in ihrem heimischen Garten geerntet. Von dem Verkaufserlös soll demnächst ein verwüstetes Sängerheim im Ahrtal wieder aufgebaut werden.

Monika Vollmer

Wallenhorst. Kiwis stammen aus Ostasien, doch die Früchte mit der pelzig- bräunlichen Haut gedeihen seit Jahren auch in Wallenhorst. Peter und Ria Papke haben in diesem Jahr wieder mehr als 300 Kilogramm geerntet – und verkaufen die erfrischende Vitaminbombe am Wochenende für einen guten Zweck.

Das kleine Paradies, wo bunte Blumen um die Wette blühen und meterlange Kiwi-Ranken einem für Sekunden in ein Land der Träume entrücken – für Ria und Peter Papke liegt es 88 Meter über dem Meeresspiegel und inmitten einer Wohnsiedlung in Wa