Boostern in der Spielecke: So lief die mobile Impfaktion in Wallenhorst

Lange Schlange im Möbelgeschäft: Der Andrang bei der mobilen Impfaktion in Wallenhorst war groß.

Markus Pöhlking

Wallenhorst . 312 Menschen haben am Donnerstag in Wallenhorst eine Corona-Schutzimpfung des mobilen Impfteams der Malteser in Anspruch genommen. Die hatten kurzerhand ein mobiles Impfzentrum bei Porta eingerichtet. Am Freitag wird es in Wallenhorst eine weitere Impfaktion geben.

Ungewohnter Andrang in der Schlafzimmerabteilung: Entlang der Ausstellungsstücke im zweiten Stockwerk des Möbelhauses Porta bildete sich ab dem Vormittag eine lange Schlange. Die Menschen warteten auf Einlass in die Spielecke; dort nämlich