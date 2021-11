Die A-Capella-Gruppe Maybebop kommt im April 2022 mit ihrem Jubiläumsprogramm nach Wallenhorst.

Gemeinde Wallenhorst/Sven Sindt

Wallenhorst. Am 29. April 2022 präsentiert die Gruppe Maybebop ihr aktuelles Programm „Best off“ in Wallenhorst in der Sporthalle an der Fröbelstraße. Der Kartenvorverkauf startet am 1. Dezember.

Die A-Cappella-Band Maybebop sei stolz darauf, dass sie schon einiges hinter sich hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Wallenhorst. Seit 20 Jahren sind die vier Musiker demnach gemeinsam unterwegs. Über 20 Alben haben sie pr