Die AfD will in der Region Osnabrück Strukturen unterhalb der Kreisebene aufbauen. Den Anfang macht die Partei in Wallenhorst und Belm.

Swaantje Hehmann

Wallenhorst/Belm. Die AfD steht kurz vor der Gründung eines gemeinsamen Ortsverbandes für Wallenhorst und Belm. Nach Angaben ihres Kreisvorsitzenden Bodo Suhren sollen weitere Verbände unterhalb der Kreisebene in Kürze folgen. Die Partei will so volksnäher werden.

Die Gründung des Ortsverbandes Wallenhorst/Belm steht demnach unmittelbar bevor. Aus einer Mitteilung der Partei geht hervor, dass für das letzte Novemberwochenende eine Gründungsversammlung in Belm anberaumt ist. In Belm und Wallenhor