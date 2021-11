Auto erfasst Fußgängerin in Wallenhorst – Seniorin schwer verletzt

Ärzte umliegender Praxen haben sich um die Erstversorgung der schwer verletzten Frau gekümmert, teilt die Polizei mit. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Gelhot

Wallenhorst. Eine Seniorin ist bei einem Unfall in Wallenhorst am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Ein Wagen hat die Frau auf der Poststraße in Rulle erfasst.

Ein 20-jähriger Wallenhorster war gegen 11.58 Uhr mit seinem Auto auf der Poststraße in Richtung Zum Gruthügel unterwegs, berichtet Polizeisprecher Matthias Bekermann. In Höhe der Apotheke sei eine 78-Jährige auf die Fahrbahn getreten. Der